Arlindo do Rosário na 69ª sessão do Comité Regional da OMS para África

O ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário vai participar na 69ª sessão do Comité Regional da Organização Mundial da Saúde (OMS) para África, que acontece de 19 a 23 deste mês, em Brazzaville, República do Congo.

Este encontro de cinco dias vai reunir ministros de saúde dos 47 países da região africana e irá debruçar-se sobre a Estratégia Regional para a Vigilância e Resposta Integrada às Doenças no horizonte 2020/2030 e o quadro para a implementação da resposta mundial de controlo de vectores nesta região. Durante a reunião, os participantes vão analisar também o plano estratégico para reduzir o duplo fardo da malnutrição na região africana 2019/2025. O Comité Regional é composto pelos ministros de saúde dos 47 Estados membros e é o órgão Director da Organização na Região africana e tem como objectivo criar políticas e aprovar o orçamento e o programa de trabalho da Organização Mundial da Saúde na Região africana.

