​Janira quer turismo a contribuir para desenvolvimento de outras actividades económicas

A presidente do PAICV defende que é preciso que o turismo tenha impacto na vida das pessoas, e que contribua para o desenvolvimento de outros sectores de actividade económica, considerou ontem Janira Hopffer Almada.

De vista á ilha do Sal, a líder do maior partido da oposição alertou, esta segunda-feira, que, por exemplo, os produtos de pesca não estão a ser consumidos, em grande parte, pelas cadeias hoteleiras.

“É preciso que haja medidas de política para aumentar a captura, mas também para garantir o fornecimento de um produto aos hotéis, porque isso vai ter reflexo nos empregos gerados e nos rendimentos das famílias cabo-verdianas”, entende.

Janira Hopffer Almada defende, por outro lado, que é preciso resolver o problema do fornecimento dos produtos agrícolas á ilha do Sal.

“O preço dos produtos aqui na ilha do Sal é muito elevado”, refere.

A infra-estruturação é um dos pontos considerados fundamentais pela presidente do PAICV, no sentido de garantir a sustentabilidade do turismo. Na óptica da responsável partidária, as infra-estruturas têm de ser adaptadas às necessidades do mercado turístico.

“É importante que haja pedonais, muito bem, mas só a pedonal não vai garantir nem a sustentabilidade do turismo na ilha do sal, nem que o turismo está a ter impactos nos outros sectores da economia”, entende.

Hopffer Almada quer mais dignidade para as pessoas que trabalham nos hotéis e defende que o Governo deve avançar o mais rapidamente possível com as carteiras profissionais no sector da hotelaria e turismo, cujo processo, diz, foi iniciado no mandato anterior e neste momento está engavetado”.