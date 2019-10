​Segunda sessão parlamentar de Outubro arranca hoje com debate com o Primeiro-ministro

Arranca hoje a segunda sessão plenária da Assembleia Nacional do mês de Outubro. O debate sobre a situação da justiça, marcado para amanhã, é o ponto alto da agenda, além do debate hoje com o primeiro-ministro sobre questões ambientais. O Projecto de Lei da Paridade também sobe ao plenário.

No balanço das jornadas parlamentares, a bancada do MpD, através do deputado João Gomes, diz-se preparada para o debate, e satisfeita com a redução das pendências nos tribunais.

“O grupo parlamentar do MpD regista com algum agrado o facto da tendência é para a redução das pendências. Isto é muito bom se tivermos em conta, por exemplo, dos anos 2013 e 2014 a esta parte nós vimos que, de facto, a tendência é para a redução de entradas nos tribunais, pelo que as politicas do Governo têm estado a surtir efeito”, diz.

O PAICV promete analisar os incidentes que marcaram a preparação do debate sobre a Situação da Justiça, nomeadamente a ameaça de processo disciplinar ao presidente da associação de agentes prisionais por ter criticado a situação na Cadeia central da Praia durante a audição parlamentar. O líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição, Rui Semedo, falava ontem, em conferencia de imprensa.

“Os sujeitos que vêm ao parlamento, independentemente das suas responsabilidades dos níveis dos seus compromissos devem ter total liberdade para dizerem tudo o que pensam, e prestar todas as informações. Achamos que será muito grave se a ministra ir até ao fim com os seus intentos de levantar processos disciplinares aos agentes prisionais representastes da classe”, entende.

A primeira sessão plenária de Outubro começa hoje e termina quinta-feira.