Joana Rosa é a nova líder parlamentar do MpD

Cargo será assumido em Janeiro quando Rui Figueiredo Soares, actual líder da bancada do partido que suporta o governo, tomar posse como ministro da Integração Regional. O anúncio foi feito hoje pelo vice-presidente do MpD, Fernando Elísio Freire.

Com Rui Figueiredo Soares de saída da bancada parlamentar do MpD para a pasta da Integração Regional, Joana Rosa foi escolhida para assumir a direcção da bancada parlamentar do MpD.

Fernando Elísio Freire, vice-presidente do MpD, explicou hoje em conferência de imprensa que o nome de Joana Rosa "foi uma proposta apresentada hoje aos deputados pelo presidente do MpD" e que esta foi "uma proposta da Comissão Política que foi aprovada pelo plenário dos deputados do MpD".

Segundo o vice-presidente do partido que sustenta o governo, "Joana Rosa disponibilizou-se para assumir o cargo, o partido indicou-a através da Comissão Política e ela, naturalmente, aceitou o desafio de liderar a bancada e agradeceu todo o trabalho desenvolvido pelo actual líder da bancada e pela sua equipa".

Figueiredo Soares tomará posse em Janeiro de 2020 e será nessa altura substituído por Joana Rosa. "Na primeira reunião do grupo parlamentar a realizar em Janeiro de 2020 ela será naturalmente validada pelos seus colegas através do voto", explicou Elísio Freire.