Presidente da República felicita Umaro Sissoco Embaló

Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, felicitou esta quinta-feira Umaro Sissoco Embaló pela sua eleição como Chefe de Estado da República da Guiné-Bissau, a quem transmitiu o “firme propósito em colaborar para o estreitamento das relações amistosas e de cooperação” entre os dois países.

“Gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe transmitir o meu firme propósito e o do meu País em colaborar com Vossa Excelência, em prol do estreitamento das nossas relações amistosas e de cooperação, seja no plano bilateral, da CPLP e no quadro multilateral mais amplo”, lê-se na missiva endereçada por Jorge Carlos Fonseca a Umaro Embaló.

O Chefe de Estado cabo-verdiano renovou ao presidente eleito da Guiné-Bissau, os votos de “muitos sucessos na assumpção das suas altas funções” e desejou-lhe um Feliz Ano de 2020, extensiva à “sua distinta família e ao Povo irmão da Guiné-bissau”.

“Tendo acompanhado com muito interesse o processo eleitoral ocorrido no seu país, culminando com a eleição de Vossa Excelência ao importante cargo de Presidente da República da Guiné-bissau, gostaria de lhe endereçar, em nome do Povo de Cabo Verde e em meu nome próprio, as minhas mais sinceras felicitações pela vitória conseguida”, realçou Fonseca.

O mesmo augurou “os maiores sucessos e felicidades no exercício das nobres funções de Chefe de Estado”.