Autáquicas: Manuel de Pina deixa C.M. da Ribeira de Santiago

MpD apresentou esta sexta-feira os seus candidatos às eleições autárquicas deste ano. Manuel de Pina e José Pedro Soares não se candidatam às Câmaras Municipais de Ribeira Grande de Santiago e Tarrafal de Santiago, respectivamente.

"Os dois não se candidatam a pedido dos próprios", explicou António Maurício dos Santos, presidente da comissão das autárquicas do MpD.

Para o lugar destes dois autarcas entram Celso Soares (Tarrafal) e Jair Fernandes (Ribeira Grande de Santiago).

De resto, e tendo em conta "as sondagens efectuadas dentro do partido", como referiu a secretária geral do MpD, Filomena Delgado, não há grandes alterações nos nomes que deram a vitória ao MpD na autárquicas de 2016.

As novidades são a entrada de José Martins como candidato à Câmara Municipal da Ribeira Brava, em São Nicolau, e de José Luís Santos que em 2016 se candidatou - e venceu - como candidato do grupo independente BASTA.

Os candidatos

Em Santo Antão e São Vicente a aposta é na continuidade. Augusto Neves será o candidato à sua sucessão na Câmara Municipal de São Vicente e o mesmo acontece em Santo Antão, com Aníbal Fonseca, Orlando Delgado e António Aleixo que se candidatam, uma vez mais, às autarquias de Porto Novo, Ribeira Grande e Paul.

José Freitas Brito é candidato a continuar à frente da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau enquanto José Martins avança como candidato para a Câmara Municipal da Ribeira Brava.

No Sal e no Maio a aposta é na continuidade. Júlio Lopes e Miguel Rosa são os candidatos escolhidos, enquanto na Boa Vista, como já foi referido, a aposta é em José Luís Santos.

Óscar Santos e Clemente Garcia são os candidatos às Câmaras da Praia e São Domingos sendo a novidade Jair Fernandes que vai tentar suceder a Manuel de Pina na Cidade Velha.

José Alves Fernandes vai tentar a reeleição em Santa Catarina e Pedro Rocha vai tentar conquistar a Câmara Municipal de Santa Cruz. Carlos Fernandes avança para São Lourenço dos Órgãos, Herménio Fernandes para São Miguel, Ângelo Vaz para São Salvador do Mundo e Celso Soares para o Tarrafal.

No Fogo Jorge Nogueira concorre, uma vez mais, em São Filipe. Lourenço Lopes vai tentar destronar Fernandinho Teixeira em Mosteiros e Alberto Nunes candidata-se em Santa Catarina. Na Brava o candidato vai ser Francisco Tavares.

De recordar que o MpD está na liderança de 18 das 22 autarquias de Cabo Verde. As excepções são Santa Cruz e Mosteiros (PAICV), Boa Vista (BASTA) e Ribeira Brava (independente).