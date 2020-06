Domingos Mendes é o novo candidato do MpD à Ribeira Grande de Santiago

Jair Fernandes, PCA do Instituto do Património Cultural, desistiu da candidatura autárquica. MpD já anunciou Domingos Mendes como substituto.

O MpD anunciou a decisão de substituir Jair Fernandes por Domingos Mendes ao final da manhã de hoje.

Em comunicado, o partido diz respeitar a decisão de Jair Fernandes, mas assegura que Domingos Mendes com a "experiência que acumulou como vereador, a sua capacidade de agregar e o seu dinamismo" é uma figura de destaque no município.

"A Ribeira Grande e os seus munícipes precisam e merecem uma equipa autárquica coesa e unida. E o Dr. Domingos Mendes é hoje a personalidade que pode liderar um projecto de desenvolvimento social e económico que beneficie toda a comunidade da Ribeira Grande de Santiago, congregando à sua volta, e à volta do seu projecto, um apoio, político e social, muito alargado", avança o partido no mesmo comunicado.

O partido diz ainda que "está 100% empenhado no apoio" ao novo candidato escolhido para concorrer à câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e que caso ganhe a eleição Domingos Mendes dará à Cidade Velha "uma dinamização social e económica que em muito beneficiará os munícipes".

Já quanto à decisão de Jair Fernandes, o MpD, no mesmo comunicado, volta a referir que respeita a decisão tomada e que reconhece "as suas capacidades profissionais e pessoais que o tornam elemento incontornável no sector do Património Cultural cabo-verdiano."

"Continuamos a contar com o seu empenho e dedicação à causa pública", finaliza.