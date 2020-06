Cidade Velha: Jair Fernandes desiste de candidatura autárquica

Manuel de Pina, por vontade própria, como referiram os responsáveis do MpD, não seria o candidato do partido à autarquia da Ribeira Grande de Santiago. O MpD anunciava, no final da semana passada, Jair Fernandes, actual PCA do Instituto do Património Cultural, como candidato. Agora, num texto publicado no facebook, Jair Fernandes desiste da corrida

"Após um período de reflexão, decidi comunicar ao partido a retirada da minha disponibilidade para uma candidatura à Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago nas autárquicas 2020", começa por dizer Jair Fernandes, que aponta razões pessoais e profissionais para não avançar com a candidatura às eleições autárquicas que se realizam este ano. E para Jair Fernandes as razões profissionais tiveram "um peso muito relevante". "Primeiro por causa dos objectivos que propus a mim mesmo, trazer o património cultural para a agenda pública, visível pelo crescente investimento que o sector tem visto, traduzido em projectos cujo impacto é significativo para o país, caso da classificação da Morna a Património da Humanidade, da Reabilitação do património edificado, das reformas institucionais e legislativas". Fernandes, no mesmo texto publicado no facebook, revela ainda que em conversas com o ministério da Cultura "ficou claro que posso servir o país de forma muito mais vincado, continuando o trabalho que a equipa do Instituto do Património Cultural, tem desenvolvido sob minha liderança". De recordar que Jair Fernandes era uma das caras novas com que o MpD avançava para as autárquicas de Outubro. Candidato à Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, Fernandes tinha como missão substituir Manuel de Pina que, segundo fontes do partido, decidira por vontade própria não avançar para mais uma corrida autárquica. A Comissão das Autárquicas, presidida por António Maurício dos Santos, tem agora a missão de encontrar uma alternativa ao PCA do Instituto do Património Cultural.

