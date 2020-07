​UCID alerta para alegada falência técnica da CMSV

A UCID afirma que a Câmara Municipal de São Vicente está em alegada situação de falência técnica e pede a actuação das autoridades com competência na matéria para averiguar e clarificar a situação financeira da autarquia.

Posição expressa hoje, em conferência de imprensa, pelo presidente do partido e candidato à liderança da autarquia mindelense, António Monteiro.

Segundo este, neste momento, a Câmara recorre a descoberto num dos bancos comerciais da praça para poder pagar os salários.

“A Câmara não dispõe de liquidez para honrar os compromissos e nem pagar os salários. Por isso, todos os meses recorre a descoberto no banco para poder pagar os salários. Tem dívidas avultadas perante várias instituições públicas e privadas, nomeadamente o INPS, Finanças, Electra, CV Telecom, muitas empresas de construção civil”, refere.

Em relação ao INPS, segundo António Monteiro, a dívida ronda cerca de 40 milhões de escudos. Quanto às outras instituições, diz que foram negados ao partido os dados sobre estas dívidas.

António Monteiro estranha a não publicação da auditoria administrativa e financeira feita há mais de um ano e questiona o papel do governo nesta matéria.

“Apesar de toda essa situação financeira da câmara, que podemos chamar de uma situação de falência, o Ministério das Finanças continua mudo e calado, compactuando com a má gestão pois há mais de um ano que mandou fazer uma auditoria administrativa e financeira à Câmara, sem, no entanto, publicar o resultado da auditoria”, nota.

A UCID diz-se preocupada com a gestão financeira do município por parte do executivo liderado por Augusto Neves - também candidato nas autárquicas deste ano - e recorda que o Tribunal de Contas devolveu à Câmara as contas de gerência de 2017 e 2018.