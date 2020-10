Presidente da República chama atenção para propagação da COVID-19 nas campanhas

O Presidente da República chamou hoje a atenção aos actores eleitorais para que as eleições não se constituam num factor de agravamento da situação sanitária e social do país.

Jorge Carlos Fonseca fez este apelo através de uma mensagem publicada na sua página da rede social Facebook.

Conforme começou por escrever, inicia-se amanhã a campanha eleitoral com vista às eleições autárquicas que terão lugar no próximo dia 25 de Outubro, num ambiente particular caracterizado pela pandemia da COVID-19.

Por esta razão, escreveu o Chefe de Estado, não se pode ignorar que as actividades das campanhas eleitorais, ao propiciarem a aglomeração de pessoas, “no quadro de alguma euforia”, por vezes associada ao consumo de bebidas alcoólicas, poderão contribuir para o aumento da doença.

Apontou ainda que as autoridades, particularmente as responsáveis pelo processo eleitoral como a Comissão Nacional de Eleições, têm-se desdobrado em recomendações e orientações com vista a reduzir, ao máximo, os riscos de contaminação que o processo eleitoral acarreta.

“Dirijo-me aos importantes protagonistas desta disputa eleitoral-partidos; políticos, grupos de independentes, candidatos, responsáveis pelo processo eleitoral, autoridades - no sentido de tudo fazerem para que estas eleições não se constituam num factor de agravamento da complexa situação sanitária e social em que estamos a viver”, apelou.

Na sua mensagem, Jorge Carlos Fonseca conclamou o eleitor no sentido de participar de forma activa e responsável nas eleições, defendendo a Vida, preservando a sua saúde e a dos seus familiares.