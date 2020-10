Ulisses Correia reprova prestação de partidos políticos na campanha eleitoral no que diz respeito à prevenção da COVID-19

O primeiro-ministro afirmou hoje que todos os partidos políticos estiveram “muito mal” durante a campanha eleitoral, no que diz respeito às medidas que evitem as aglomerações de pessoas contrariando as orientações das autoridades sanitárias no âmbito do combate à COVID-19.

Ulisses Correia e Silva respondia assim a uma intervenção do deputado da UCID, António Monteiro, que considerou o debate em curso de uma “hipocrisia”, visto que, conforme disse, durante as campanhas autárquicas o MPD e o PAICV promoveram a aglomeração das pessoas sem pensar na COVID-19. “Todos os candidatos estiveram mal na fotografia, não se cumpriu o código de ética assinado com a Comissão Nacional de Eleições, houve ajuntamentos sim senhor, houve comícios nas ruas, houve caixa aberta a transportar centenas de pessoas e digo todos ficaram mal na fotografia e é preciso reconhecer isso para que a mensagem que nós transmitimos sejam mensagem de credibilidade”, disse o chefe do Governo. O também presidente do MpD, Ulisses Correia, reconheceu que ele mesmo aparece mal na fotografia, embora “fazendo de tudo” para que não acontecesse aglomerações. “Tentei que não houvesse ajuntamento à minha volta, que não houvesse pessoas sem máscaras, mas não é a presença dos líderes que conta, houve de facto e não podemos esconder isso. Se escondermos isso vamos ter dificuldades em transmitir credibilidade aos cidadãos. Estivemos muito mal durante a campanha eleitoral”, realçou. Ulisses Correia e Silva defendeu uma correcção para as legislativas. “Não era fácil porque campanha provoca esse tipo de coisas, mas temos de ser sinceros e honestos na nossa mensagem com os cidadãos, temos que reconhecer isso e corrigir para as legislativas”, disse. Cabo Verde acumula 8472 casos positivos, 7599 casos recuperados e 94 óbitos. De 12 a 25 de Outubro foram realizados 7483 testes PCR, dos quais 1028 acusaram positivo. Nos últimos 14 dias, a semana passa e a semana anterior, dos dias 12 ao dia 25 de Outubro, foi realizado um total de 7483 testes de PCR, o que constitui uma média de 534 testes por dia e foram identificados um total de 1028 casos novos. São dados ainda provisórios porque ainda temos amostras da semana passada, essa informação poderá ter alguma alteração”, informou Jorge Barreto na última conferência sobre COVID-19, acrescentando que nos próximos dias se saberá o impacto da actividade eleitoral em Cabo Verde.

