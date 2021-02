Jorge Carlos Fonseca participa na Cimeira Extraordinária da CEDEAO por vídeo-conferência

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, participa terça-feira, por videoconferência, na Cimeira extraordinária da CEDEAO, tendo na agenda a situação no Mali e a eleição do presidente da Comissão da União Africana.

De acordo com uma comunicação da Presidência da República, a delegação cabo-verdiana, além do chefe de Estado vai integrar o ministro dos Negócios Estrangeiros e ministro adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, o director-geral da Integração Regional, António Pedro Alves, e o coordenador da célula CEDEAO, João Almeida, além de conselheiros e assessores.

Na Cimeira extraordinária, realizada em Agosto do ano passado, os Chefes de Estado e do Governos da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) decidiram um período de transição de 12 meses para que Mali volte à normalidade constitucional.

Entretanto, um relatório da ONU divulgado em Janeiro deste ano, indicou que no decurso dos últimos três meses, “a situação em termos de segurança continuou a deteriorar-se”, em particular no centro. O mesmo documento adiantou também que no Norte, os grupos extremistas violentos permaneciam activos.

Por isso, nessa nova reunião a CEDEAO deverá reavaliar a situação para que a comunidade possa tomar um posicionamento.

Em relação à eleição na União Africana, os membros vão concertar o apoio regional à candidatura à presidência da comissão da União Africana.

Cabo Verde declarou em Dezembro o seu apoio à candidatura senegalesa, liderada pelo ministro Abdoulaye Bathily.

Na corrida estão ainda as candidaturas de Pelonomi Venson-Moitoi (Botswana), Agapito Mba Mokuy (Guiné Equatorial), Fowsiyo Yusuf Haji Adan (Somália), Amina Mohammed (Quénia) e de Moussa Faki Mahamat (Chade).

A abertura da cimeira está marcada para às 13:00 de Cabo Verde. No final, o chefe de Estado cabo-verdiano apresentará os resultados do encontro à imprensa nacional.