Oposição acusa governo de fazer de tudo para manter o poder. MpD assegura que a sua governação é transparente

Enquanto o PAICV acusou hoje o governo de comprar a consciência das pessoas e mudar o seu sentido de voto, a UCID afirma que o executivo tem feito de tudo para salvaguardar e manter o poder. Já o MpD defende que a actual governação é clara, transparente e que coloca em pé de igualdade todos os cidadãos.

Na sua declaração política o líder parlamentar do PAICV, Rui Semedo afirmou que é cada vez mais “indisfarçável” que os membros do governo estão a fazer campanha com os recursos do povo à “semelhança” das autárquicas.

“É cada vez mais indisfarçável que os membros do governo estão a fazer campanha com os recursos do povo, distribuindo dinheiro do Estado, prometendo reparações das casas, distribuindo habitações das Casas para Todos guardadas para este momento particular, pagando as contas de electricidade atrasadas, de água cortada, entrega e distribuição de materiais desportivos e outras ofertas cada vez com maior nível de criatividade”, incriminou.

Para o PAICV, o executivo pretende “comprar a consciência das pessoas e mudar o seu sentido de voto”, porque sente, no terreno, que “há uma grade rejeição da actual maioria que foi muito ousada nas propostas e muito tímida na concretização dos seus compromissos”.

“Os cabo-verdianos devem estar cientes destas manobras e não se deixar enganar por essas ofertas que parecem grandiosas, mas que não passam de engodos para golpe eleitoral”, apontou.

Na mesma linha, o deputado da UCID João Santos Luís alegou que o governo tem feito de tudo para salvaguardar e manter o poder num acto de “desespero”.

“Notamos uma total intransparência deste governo na gestão da coisa pública em vésperas das eleições. Nós temos visto de facto que o governo tem feito de tudo para salvaguardar o poder e para de facto manter o poder”, indicou.

Em defesa do governo, Joana Rosa afirmou que a declaração política do PAICV é um “acto de desespero” por prever mais uma derrota nas próximas legislativas, assegurando que a governação do seu partido é clara e transparente.

“Nós não estamos a usar o dinheiro do Estado como vocês fizeram. Vocês viram o que fizeram em 2016, transferiram o dinheiro do Estado para associações para fazerem campanha, transferiram o dinheiro do Estado para deputados para que fizessem campanha, usaram o dinheiro do Estado para comprar a consciência das pessoas. Isso não existe no nosso tempo porque a nossa governação é clara, transparente e coloca em pé de igualdade todos os cidadãos”, contestou.