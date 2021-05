João Baptista Pereira é o novo líder parlamentar do PAICV

Além de Baptista Pereira a direcção da bancada parlamentar é constituída por Démis Almeida, Josina Freitas, António Fernandes e Carla Lima. PAICV decidiu, também, não avança com candidatura à Presidência da Assembleia Nacional e vai apoiar Austelino Correia contra Jorge Santos caso o primeiro mantenha a decisão de se candidatar.

O anúncio foi feito ao fim da tarde desta segunda-feira por Rui Semedo, líder cessante da bancada parlamentar do PAICV.

"Esta foi a primeira reunião do grupo parlamentar" em que participaram todos os deputados do maior partido da oposição - 29 de forma presencial e um virtualmente - e em que se discutia a liderança da bancada parlamentar, explicou Rui Semedo.

João Baptista Pereira foi eleito sendo eleitos como vice-presidentes os deputados Démis Almeida, Josina Freitas, António Fernandes e Carla Lima.

Outro ponto na agenda desta primeira reunião do grupo parlamentar do PAICV era a decisão de qual a candidatura a Presidente da Assembleia Nacional o partido vai apoiar. Rui Semedo indicou que o seu partido vai apoiar a candidatura de Austelino Correia "caso este mantenha a sua candidatura".

Fica assim posta de parte a possibilidade de o maior partido da oposição apoiar a candidatura de Jorge Santos que já tem o apoio do MpD. Rui Semedo justificou esta decisão com o facto de o partido não se identificar com a forma como Jorge Santos conduziu os trabalhos durante o último mandato.

"O grupo não teve consenso para apoiar a candidatura à presidência do deputado Jorge Santos", explicou Rui Semedo e, por isso, o partido vai apoiar a candidatura de Austelino Correia, também deputado do MpD. A decisão de não apoiar Jorge Santos foi tomada pela maioria dos deputados do PAICV.

"O PAICV decidiu apoiar a candidatura do deputado Austelino Correia se ele continuar disponível para se candidatar", disse ainda Rui Semedo que admitiu que esta decisão está em linha com a retirada de confiança política a Jorge Santos durante o último mandato. "O não apoio a Jorge Santos é fruto de um conjunto de actos e acções que foram considerados como não sendo benéficos ao exercício da função de Presidente da Assembleia Nacional", acrescentou.

Eva Ortet foi indicada, pelo PAICV, como segunda vice-presidente da Assembleia Nacional e como deputado foi indicado Julião Varela.