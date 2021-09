​UCID pede Orçamento Rectificativo para reduzir preço de electricidade

A UCID considerou hoje excessivo o aumento do preço de electricidade até 37%, a partir de Outubro, conforme anúncio feito pela agencia reguladora. O partido sugere que o Governo leve ao parlamento um orçamento retificativo, isentando a energia elétrica do pagamento do IVA, pelo menos até ao próximo ano.

Em conferência de imprensa proferida esta sexta-feira, 10, na sua sede, em São Vicente, os democratas-cristãos, através do seu líder, António Monteiro, pediram a actuação do executivo no sentido de impedir que o aumento entre em vigor.

“Nós gostaríamos de propor ao Governo para, tendo em conta este aumento brutal, reanalisasse a possibilidade de um orçamento retificativo, ainda este ano, para se poder comportar os custos do aumento da energia. Se possível, reduzir a zero a taxa do IVA na energia eléctrica e na água, para podermos ter um aumento menos acentuado e dentro da capacidade de pagamento e da economia dos cidadãos cabo-verdianos”, sugere.

A UCID deixa claro que não está a culpabilizar a Agência Reguladora Multissectorial da Economia, que toma decisões com base em questões técnicas. António Monteiro recorda que os custos não relacionados com os combustíveis são um dos parâmetros globais que alteram o custo de venda da energia elétrica, onde entram as dívidas da Electra que, segundo diz, ultrapassa os 11 milhões de contos.

“Aqui nesta matéria, pensamos que o Governo deve reanalisar a empresa, fazer, se possível, um saneamento financeiro, para podermos retirar dos custos do kwh esta parcela que acaba por ter algum significado”, entende.

Quanto aos custos relativos aos combustíveis, o líder da UCID critica o facto de “os sucessivos governos não terem tomado uma atitude no sentido de o país ter uma percentagem de energia renovável que vai para a rede superior aos actuais 19%”.

António Monteiro chama a atenção do Governo no sentido repensar a política energética, por forma a reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e evitar que os cidadãos paguem a fatura.

O deputado e líder partidário defende que o Governo também deve actuar no sentido de ajudar a Electra a combater as fraudes e roubos de energia, porque, segundo diz, a reguladora introduz cerca de 20% das perdas no custo de kwh, o que significa um aumento no preço da electricidade.