​“Medidas para minimizar o impacto do preço da electricidade são insuficientes” – UCID

A UCID entende que o governo deveria ter ido mais longe no quadro das medidas anunciadas para minimizar os efeitos do impacto do aumento do preço da electricidade que deverá vigor a partir de 1 de Outubro.

O executivo anunciou esta semana a redução do IVA sobre a electricidade de 15 para 8%, a tarifa social de energia passa de 30 para 50% e majoração dos custos de electricidade e água para as empresas, no quadro de um pacote de medidas para fazer face ao aumento do preço a electricidade.

Em conferência de imprensa realizada hoje, na sede do partido em São Vicente, o líder dos democratas cristãos, António Monteiro, recordou que o país não está a viver “numa situação normal”, numa referência à actual crise provocada pela pandemia.

“Consideramos que não estamos numa situação normal, o aumento é exageradíssimo e o governo deveria ir um pouco mais além. O executivo deveria assumir mesmo o corte de IVA no custo de killowatt hora e no metro cúbico de água, anunciar leilões para injecção de energia renovável na rede, para podermos baixar o custo do kwh, e também preparar um projecto para levar à Assembleia Nacional para o saneamento financeiro da própria empresa, que tem um passivo superior a 11 milhões de contos”, afirma.

As tarifas de electricidade da Electra vão sofrer um ajuste de 6,43 escudos por cada kWh facturado e em todos os escalões. Isto traduz-se na prática em aumentos que vão de 25,51%, no segundo escalão da baixa tensão normal, até 37,73%, para o escalão único de média tensão. A tarifa para a iluminação pública aumenta 35,04%.

Monteiro alerta para a situação financeira das famílias, e sublinha que não terão condições para suportar as novas tarifas estipuladas pela agência reguladora.

“Isto vai fazer com que haja mais roubos de energia, infelizmente muitas pessoas não conseguirão pagar as suas contas e depois do corte vão procurar fazer os chamados gatos para poderem ter energia. Vamos ter uma situação anómala e essa situação poderá prejudicar a Electra muito mais do que se tivesse o custo razoável que permitiria aos cidadãos pagarem o valor sem muita preocupação”, nota.

De acordo com as contas da UCID, mesmo com a diminuição do IVA para a eletricidade em 8%, conforme anúncio do Governo, a redução será apenas de 1,73 escudos, o que, segundo o partido, “é manifestamente pouco tendo em conta o aumento superior a 30%”.