​UCID pede reflexão sobre “os aspectos que não abonam a qualidade do ensino”

A necessidade de alteração do sistema de avaliação e do regime de faltas, a resolução da situação dos professores são algumas preocupações que a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) vai levar ao debate com o ministro da Educação.

A UCID pede uma reflexão com todos os intervenientes do sistema educativo sobre o que classifica de "aspectos que não abonam a qualidade do ensino em Cabo Verde". Posição expressa hoje, em conferência de imprensa, realizada em São Vicente, pela deputada Dora Pires. “Pensar e reflectir sobre aquilo que se passou já em Julho, ordens e indicações, em que os alunos acabaram por passar quando poderiam ficar retidos ou ter outras oportunidades. O juntar de duas notas de duas disciplinas para poderem ter média e transitar de ano, mas também provas de recurso, [em que] foram feitas duas provas, e a última foi feita agora em Setembro. O governo, querendo ter um ensino de qualidade, tem que analisar essas situações”, refere. A regularização da situação dos professores é outro tema que vai merecer a atenção da UCID do debate parlamentar. “Alertamos ao governo para que se ponha tudo em cima da mesa. Se os professores têm razão, então que se resolvam as pendências e, se não têm razão, para ver onde está o problema, para ser resolvido”, exorta. Sobre o atraso na atribuição de vistos para os alunos que pretendem estudar no exterior, a deputada defende uma posição mais assertiva do governo. “Há que ter uma negociação mais assertiva entre os governos de Cabo Verde e de Portugal", defende. A primeira sessão do ano parlamentar decorre de 6 a 8 de Outubro, com destaque para o debate com o ministro da Educação e uma interpelação ao Governo sobre a Política Energética, ambos os temas indicados pelo PAICV.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.