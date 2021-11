Rui Semedo é candidato à presidência do PAICV

Rui Semedo anunciou hoje que se vai candidatar ao cargo de presidente do PAICV e diz-se confiante de que, com o capital de experiência acumulado ao longo de décadas de combate político ao serviço do partido, conseguirá enfrentar as dificuldades.

“Tenho o prazer e a elevada honra de vos anunciar que, depois de profunda reflexão e ponderação, decidi abraçar o desafio de me candidatar ao importante cargo de Presidente do nosso grandioso Partido”, escreveu o actual o presidente interino do partido na sua página do Facebook.

Rui Semedo diz estar, mais uma vez, a disponibilizar-se para servir o partido e dar a sua contribuição para o engrandecimento e o reforço da intervenção do PAICV no xadrez político nacional, “onde sempre ocupou posições relevantes e continua a ter um papel de primeira linha para o reforço e a consolidação” da democracia nacional.

Apesar dos desafios, mostrou-se confiante de que, com o capital de experiência acumulado ao longo de décadas de combate político ao serviço do partido, conseguirá enfrentar as dificuldades. Para isso, afirma contar com o suporte dos militantes, simpatizantes e amigos do PAICV no exercício de tão elevado cargo.

“Com a inspiração de todos os que já fizeram este percurso, com aproveitamento de todas as experiências de todos os dirigentes do passado, do presente e até do futuro, com a participação e a entrega de todos os militantes, simpatizantes e amigos, vamos conseguir, todos juntos, preservar este grande património que é o PARTIDO AFRICANO DA INDEPENDÊNCIA DE CABO VERDE e com ele enfrentar e vencer todos os desafios”, aludiu.

Recorde-se que desde o passado mês de Junho o partido é liderado pelo deputado Rui Semedo, até às eleições para a escolha do novo presidente, agendadas para 19 de Dezembro.

O deputado do PAICV ocupou o cargo na sequência da reunião da Comissão Política Nacional do partido realizada no dia 29 de Maio, que tomou conhecimento do pedido de demissão da então presidente, Janira Hopffer Almada, na sequência das eleições legislativas.