UCID pede ao governo melhores condições de trabalho e melhores salários aos seguranças privados

A UCID chamou a atenção do governo para o sector de segurança privada, pedindo melhores condições de trabalho e melhores salários.

A chamada de atenção da UCID foi feita hoje no parlamento pelo presidente do partido, João Santos Luís.

“Consideramos que a segurança privada, como sendo uma componente essencial e complementar da função fundamental do Estado, que não obstante os limites impostos vem ganhando cada vez mais outras atribuições importantes para a securitização da nossa sociedade. Assim sendo, a fiscalização a cargo da autoridade pública e a respectiva regulação do exercício da actividade de segurança privada deve merecer por parte dos responsáveis a melhor atenção possível evitando deste modo quaisquer atropelos que possam colocar em risco a nobre tarefa de segurança privada”, discursou.

A intervenção política da UCID vai no sentido de alertar ao governo, dentro daquilo que estabelece o artigo 108º do Código Laboral, no seio da sua competência, dar a estes milhares de trabalhadores a possibilidade de terem melhores condições de trabalho e melhores salários.

“O governo de Cabo Verde deve agir o mais rapidamente possível, usando todos os mecanismos que a lei confere, criando as condições necessárias que permitam as empresas e os seus vigilantes privados prestarem um bom serviço à Nação. Convém referir que no que concerne ao material de protecção, a UCID entende que é necessário repensar-se a fundo a questão”, referiu.

Tendo em conta o número de segurança provados existentes no país, a UCID afirma que devidamente treinados e equipados poderão ser uma grande mais valia para a política da segurança no país que tanto se quer melhor.

“A classe dos vigilantes privados que labutam em diversas empresas inclusive nas instituições do Estado, continuam a padecer dos mesmos problemas desde a distribuição de fardas, horas de trabalho, salários baixos, riscos decorrentes da profissão, falta de equipamentos de defesa, entre outras situações”, acusou.

João Santos Luís denunciou ainda que o Preço Indicativo de Referência (PIR) nunca entrou em vigor, porque o governo diz que a implementação tem a ver com as empresas de segurança privada. Estas, por sua vez, dizem que o governo que não cria as condições para o efeito e, com isso, prejudica os trabalhadores.

“O ACT (Acordo Colectivo de Trabalho) devidamente assinado por todos, ninguém diligência no sentido do seu cumprimento. Não há fiscalização, não se cumpre a grelha salarial, etc. As empresas de segurança privada dizem que o Estado é o maior cliente e este não tem honrado os seus compromissos, não pagando as dívidas aos mesmos, pois com isso não conseguem disponibilizar melhores condições de trabalho aos vigilantes”, prosseguiu.

A UCID afirma que há empresas que fazem descontos de INPS no salário dos vigilantes e não o enviam à referida instituição ficando estes e suas famílias sem cobertura do INPS por longos períodos.

“Entendemos que não será de bom tom esperar por mais uma iniciativa musculada para que voltemos a lembrar desses nossos compatriotas. O contexto actual de aumento de situações de violência e criminalidade, insegurança interpela-nos a um olhar mais atento a esses profissionais”, finalizou.

Na mesma linha, a deputada do PAICV, Carla Lima, alegou que ainda há trabalhadores que recebem 13, 14 ou 15 mil escudos quando há um acordo colectivo de trabalho que fixa o valor do salário mínimo para um vigilante de 17 mil escudos.

“As empresas dizem que não podem cumprir este valor porque também há um outro acordo que não está a ser cumprido que é o PIR que deve ser utilizado nos contratos a serem estabelecidos entre as empresas, as instituições e as empresas de segurança privada. Há denuncias de sindicatos que há instituições do Estado que ainda não estão a cumprir o PIR e gostaríamos de ter um esclarecimento do governo nesta matéria”, apelou.

O PAICV aponta também a existência de empresas que há mais de um ano não desconta para o INPS, que por sua vez, decidiu retirar os benefícios aos trabalhadores.

“… violando a lei na nossa opinião, tendo em conta que o INPS tem outras formas de ir atras dessas empresas e recuperar os seus créditos sem penalizar os trabalhadores”, considerou.

Já o deputado do MpD, Euclides Silva, assegurou que o partido se preocupa com a situação laboral dos seguranças privados em Cabo Verde e que está empenhado em melhorar as condições salariais não só dos seguranças privados, mas de todos os trabalhadores cabo-verdianos de um modo geral.

“O MpD é ciente que os seguranças privados prestam serviço para entidades privados, não são funcionários públicos e temos a informação que o governo está empenhado em negociar com os trabalhadores, com as empresas, com os sindicatos para encontrar uma solucção justa para a sua remuneração”, garantiu.

Euclides Silva relembrou que no OE para o ano de 2023, houve um aumento do salário mínimo que passou de 13 para 14 mil escudos e disse que há o compromisso da maioria de continuar a aumentar salário mínimo de forma a garantir o mínimo de dignidade a todos os cabo-verdianos que trabalham.

“Segurança privada também não foge a regra e fica aqui o nosso compromisso de que os deputados do MpD serão uma voz firme dos seguranças junto das entidades empregadoras e também junto do governo para encontrar uma solução a altura das suas reivindicações”, comprometeu-se.