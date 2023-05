Olavo Correia no Parlamento para debate proposto pelo PAICV

​A primeira sessão plenária do mês de Maio arranca na quarta-feira, 10, com o debate com o ministro das Finanças, Olavo Correia.

De acordo com a nota de imprensa da Assembleia Nacional, a sessão Ordinária da Assembleia Nacional acontece de 10 a 12 de Maio. Do projecto da ordem do dia consta o debate proposto pelo grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) com o ministro das Finanças, e do Fomento Empresarial e ministro da Economia Digital, Olavo Correia. A sessão será igualmente marcada com o momento de perguntas dos deputados nacionais ao Governo, tendo a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) indicado a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira. Ainda conforme a mesma fonte, os deputados vão votar a proposta de Lei que procede à segunda alteração da Lei nº 47/VIII/2013, de 20 de Dezembro, que aprova o Código Geral Tributário com a votação final global. Já a proposta de Lei que Regula o Sistema de Planeamento do desenvolvimento regional e local deverá ser votada na generalidade.

