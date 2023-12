PAICV enaltece recomendações do GAO

O deputado do PAICV, António Fernandes, destacou hoje no Parlamento a relevância das recomendações apresentadas pelo Grupo de Apoio Orçamental (GAO) após a sua missão bianual ao país e disse que as mesmas têm sido abordadas pelo partido em todos os institutos de intervenção política.

Durante a sua intervenção, o deputado destacou algumas das preocupações e recomendações apresentadas pelo GAO no comunicado conjunto, abordando temas que vão desde a necessidade de reformas para um ambiente de negócios mais atrativo até questões relacionadas com o sector do turismo e concessão de benefícios fiscais. "O GAO trouxe à tona questões importantes que não constituíram surpresas para os cabo-verdianos, pois as mesmas têm sido abordadas pelo PAICV em todos os institutos de intervenção política no parlamento e em outras arenas de intervenção pública," afirmou. O PAICV também abordou temas como contratações públicas, transparência, implementação da Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema (ENEPE), elevados preços dos produtos alimentares e energia, entre outros, evidenciando a necessidade de ações mais eficazes por parte do Governo. António Fernandes concluiu a sua intervenção afirmando que o PAICV está preparado para resgatar os princípios da boa governação na próxima estação, a partir de 2026, e instou o Governo a encarar as preocupações apresentadas pelo GAO de forma construtiva, visando o bem-estar e desenvolvimento sustentável de Cabo Verde. “Os cabo-verdianos podem ficar tranquilos, para isso o PAICV está prontamente preparado para resgatar os princípios da boa governação, já na próxima estação, a partir de 2026", frisou.

