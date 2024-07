Parlamento: PAICV alerta para aumento da criminalidade juvenil na Praia

O PAICV alertou hoje, no Parlamento, para o aumento da criminalidade juvenil no País e pediu medidas urgentes ao Governo para fazer face a esta problemática.

A chamada de atenção foi feita pela deputada do grupo parlamentar do PAICV Carla Lima que informou que os últimos dados divulgados pela Polícia Nacional e pelo Ministério da Administração Interna indicam um aumento significativo (6,0 %) no número de ocorrências criminais a nível nacional no último ano.

Especificamente, assinalou a parlamentar, foram registadas 2.598 ocorrências envolvendo jovens de até 20 anos, o que representa um aumento de 18,8% em comparação ao ano anterior.

A faixa etária mais afectada foi dos 12 aos 16 anos, com um “aumento alarmante” de 33% nas ocorrências.

Carla Lima destacou também a gravidade de seis homicídios recentes, incluindo vítimas tão jovens quanto crianças de 5 e 6 anos, além de adolescentes entre 15 e 20 anos.

"Um dos casos chocantes foi cometido por um adolescente de apenas 13 anos, na presença de outros três jovens", recordou a deputada.

"Ao Governo exige-se que esteja atento e que combata o fenómeno do acesso fácil a armas de fogo, seja as fabricadas localmente ou outras", apelou.

Além dos homicídios, Carla Lima mencionou o crescente consumo de drogas entre os jovens, um factor que, segundo ela, contribui significativamente para a escalada da criminalidade.

A parlamentar criticou a falta de acção enérgica por parte do Governo para combater esses problemas, enfatizando a facilidade de acesso a armas de fogo, tanto as fabricadas localmente quanto as importadas.

Para finalizar, Carla Lima defendeu a necessidade "urgente de acções concretas" para reverter essa tendência "alarmante" e garantir a segurança pública no país.

Em resposta às preocupações levantadas, o deputado do MpD, Euclides Silva, questionou em que país a criminalidade é zero.

Em 2016, apontou, a taxa de homicídios em Cabo verde era de 8,8 por 100 mil habitantes e actualmente a taxa é de 7,7 o que representa, segundo o deputado, uma "clara redução".

"Em termos de ocorrências criminais, apenas na cidade da Praia, registamos uma diminuição de 7% no ano de 2023", assinalou o deputado do MpD.

Conforme mencionou Euclides Silva, na Achada de Santo António, em 2014, ocorreram 14 mortes. Hoje, o número na cidade da Praia é significativamente menor, pelo que, declarou que há melhorias sim, neste domínio.