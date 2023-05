Cabo Verde deve acelerar o passo na transição energética - UCID

Os deputados da UCID apontam a necessidade de o país acelerar o passo no processo de transição energética. Posição defendida hoje, pela deputada Zilda Oliveira, em conferência de imprensa de antevisão do debate parlamentar sobre “Estratégia de Aceleração da Transição Energética”, previsto para a sessão plenária que começa esta quarta-feira.

A parlamentar recorda que a transição energética é essencial para que o arquipélago possa ampliar as fontes limpas e renováveis de energia elétrica, tendo em conta a urgência climática.

“Embora a pegada de carbono do país seja pouco significativa, é importante que Cabo Verde demostre o seu empenho na redução da temperatura do globo, constituindo-se num exemplo para o resto do mundo”, diz.

Zilda Oliveira sublinha que é preciso reconhecer a necessidade de mudança do paradigma económico, sobretudo, no que toca aos combustíveis fósseis e pede “acção prática” do executivo.

“A transição energética, para nós, significa produzir mais energia eléctrica através de fontes renováveis. Cabo Verde apresenta uma grande potencialidade a esse nível. Desde logo, de aproveitamento das energias eólicas, solares, geotérmica e das marés (…). É nossa convicção que o país possui um grande potencial para a produção do hidrogénio verde e, consequentemente, a sua exportação”, adianta.

Durante o debate no parlamento, a UCID pretende questionar o executivo sobre os investimentos e resultados na mobilidade elétrica, bem como sobre a política de incentivos

Além do debate com o primeiro-ministro, da agenda dos trabalhos parlamentares consta um conjunto de propostas de resolução para discussão, incluindo a proposta de lei que procede à primeira alteração à lei orgânica do Conselho Superior da Magistratura Judicial, bem como a proposta de lei que procede à segunda alteração à lei orgânica do Ministério Público.