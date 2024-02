Apesar dos sucessivos investimentos na habitação e infra-estruturas persistem ainda problemas críticos – UCID

A deputada da UCID, Zilda Oliveira, considerou hoje que as infra-estruturas, ordenamento do território e habitação são áreas estruturantes e não obstante os investimentos dos sucessivos governos persistem “problemas críticos” nestes sectores em todas as ilhas.

A deputada da UCID fez estas considerações quando intervinha na Assembleia Nacional durante o debate parlamentar com a ministra das Infraestruturas, Habitação e Ordenamento do Território, Eunice Silva, que foi proposto pelo PAICV. “Para quando a construção ou reabilitação das estradas de acesso a Saragaça, Flamengo, Mato Inglês e ao perímetro agrícola Tchon d’Holanda, em Sao Vicente. As estradas são de utilidades indiscutível para as comunidades e economias local e nacional”, interrogou. Alertou para a necessidade de se ter em conta as questões ambientais, questionado se neste sentido ao Governo se o mesmo não tem alternativas “mais sustentáveis, mais saudáveis ao uso do alcatrão”, acrescentando que é preciso uma projecção de infra-estruturas de correção torrencial nas ilhas, que, por sua vez, veem sofrendo com a queda das chuvas como Santo Antão, Fogo e São Vicente. A deputada da UCID considerou ainda que a situação habitacional no país, em termos quantitativos e qualitativos, “ainda é crítica”, lembrando que a efectivação do direito constitucional à habitação condigna ainda é deficiente. “Perguntamos para quando a conclusão da iniciativa outros bairros. Preocupa-nos que as nossas cidades estão a ser transformadas em cidades de betão e alcatrão, preocupa-nos ainda, persistem barreiras arquitetónicas nas nossas cidades, que limitam seriamente o acesso de pessoas com deficiência a bens de serviço”, indagou. Exortou, por outro lado, o Governo a abraçar o desafio de tornar as cidades sustentáveis, seguras e inclusivas, incorporando acçoes de sustentabilidade como construções sustentáveis, iluminação inteligentes, vias públicas seguras para pedestres e ciclistas, acções que, a seu ver, contribuam para o desenvolvimento qualidade de vida das populações e preservação do ambiente.

