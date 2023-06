​UCID quer mais atenção aos transportes marítimos e aéreos

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) pediu, hoje, ao Governo, mais atenção aos transportes aéreo e marítimo nacional. O partido entende que a vertente internacional deve ser deixada para “outras companhias” que tenham capacidade para satisfazer as necessidades do país.

As declarações foram proferidas, esta manhã, em São Vicente, pela deputada Dora Pires, em jeito de antevisão da primeira sessão parlamentar de Junho, que arranca esta quarta-feira na Assembleia Nacional. O debate com o ministro do Turismo e Transportes é o primeiro ponto da agenda.

“Transporte é o que mais se fala actualmente e pouco está sendo feito. A sintonia entre o transporte e o turismo ainda é muito deficiente no país. Sendo Cabo Verde um país arquipelágico, o Governo deve imprimir maior atenção ao transporte aéreo e marítimo nacional e deixar o transporte aéreo internacional com outras companhias, ver as que podem nos satisfazer melhor com os voos internacionais”, entende.

Quanto ao turismo, a UCID pede mais empenho do executivo no sentido de conseguir a sua qualificação e melhorar a performance dos principais intervenientes no sector.

A interpelação do PAICV ao Governo sobre “Políticas para o reforço da segurança pública em Cabo Verde”, na sequência da criminalidade e sentimento de insegurança que tem afectado o país, é outro destaque da sessão.

Dora Pires afirma que o sentimento de insegurança começa a reinar.

“A segurança é um bem precioso, mas está sendo raro esses dias. Muita coisa vem acontecendo e estamos a sentir de novo a insegurança a reinar no país. Em São Vicente a insegurança é geral, os assaltos aumentaram e na Praia nem se fala. E quando falamos de turismo, de segurança interna, certamente há que fazer mais para que todos possamos sentir seguros na nossa própria casa”, entende.

A deputada lamenta o facto de mais uma vez não conseguir um encontro com a Polícia Nacional em São Vicente, o que não permite ao partido ter dados sobre a criminalidade na ilha.

Quanto ao instituto de perguntas dos deputados ao Governo, a UCID vai levar algumas preocupações sobre a saúde na ilha de Santo Antão.

De acordo com a agenda parlamentar, durante os trabalhos os deputados vão discutir e aprovar duas propostas de lei: a que estabelece as bases do Orçamento Municipal e a que concede autorização legislativa ao Governo para aprovar o primeiro Código do Procedimento Administrativo Cabo-verdiano.