​UCID denuncia “falta de previsão” dos transportes para a época alta

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) criticou, hoje, a “falta de previsão e de um plano” das empresas de transportes marítimos e aéreos para a época alta do ano. Para o partido, a situação agrava ainda mais o problema de mobilidade no país, principalmente para aqueles que optam por passar as férias no arquipélago.

As declarações foram proferidas esta manhã em conferência de imprensa pelo líder da UCID, João Santos Luís. “Tudo o que está a acontecer, principalmente nas épocas altas, é uma falta de respeito para com o povo cabo-verdiano. Nós temos um sector dos transportes frágil, tanto aéreo como marítimo. Portanto, deve haver previsões. Mas as autoridades e o próprio Governo não estão interessados. O Governo não disse uma palavra perante o sofrimento, durante todo este Verão, dos cabo-verdianos e dos turistas com a mobilidade entre as ilhas”, entende. “A UCID quer que o próprio Governo exija responsabilidade das companhias no aspecto de previsão”, defende. João Santos Luís recorda que para um país que vive do turismo, os transportes são fundamentais para garantir a mobilidade, permitindo maior procura turística. Para o político, a Nação não pode e nem deve continuar a aceitar situações que classifica de “abusivas e que nos envergonham a todos perante a comunidade internacional. “Este governo, definitivamente, não representa a resiliência e a capacidade genuína dos cabo-verdianos”, afirma. “Para além de se confirmar que estamos perante o governo mais gastador da história do país, o mesmo não consegue resolver a problemática da mobilidade dos cabo-verdianos entre as ilhas, principalmente nas épocas consideradas altas. O governo prefere que lhe seja imputada a capa da incapacidade de apresentar à nação cabo-verdiana alternativas para melhoria da mobilidade interna”, realça. A UCID volta a acusar o executivo de descaso e de abandono de um sector importante face à situação de insularidade do país.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.