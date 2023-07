Ministra justifica carência de médicos no Sal por razões de férias e pedidos de exoneração

A ministra dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis, justificou hoje a carência de médicos na ilha dor Sal por razões de férias e por pedidos de exoneração. Entretanto, a governante garante que essas questões estão a ser equacionadas no quadro da planificação estratégica dos recursos humanos, cuja previsão orçamental também está sendo trabalhado.

Janine Lélis fez esta declaração durante o período de questões gerais, depois de ter sido questionada pelo deputado do PAICV Démis Lobo.

Na sua intervenção, o deputado do PAICV referiu que a ilha vive dias de “enorme preocupação, angústia e inquietação por causa do estado crítico do sector da Saúde na região”.

Démis Lobo apontou que o Hospital Regional Ramiro Figueira tem apenas cinco especialistas, que não há cirurgião, não há médico dentista, um único pediatra e afirmou que neste momento o serviço de pediatria está encerrado.

Entre outras situações, o deputado do PAICV mencionou que a urgência no centro de saúde Santa Maria funciona das 8h00 às 15h00 e não funciona aos fins de semana e que está previsto uma greve para os próximos dias.

Em resposta, a ministra disse que o Hospital Ramiro Figueira conta actualmente com médicos especialistas nas áreas de ginecologia, imagiologia, infeciologia, oftalmologia, pediatria e psiquiatria. No entanto, ela reconhece a necessidade contínua de ampliar o leque de especialidades oferecidas e assegurou que o Governo está empenhado em garantir mais especialistas.

Janine Lélis revelou que, no momento, o hospital possui 27 médicos, dos quais 16 são clínicos gerais, além dos especialistas mencionados.

“De facto, há uma carência de médicos que se justifica por razões de féria e por pedido de exoneração. Essas questões e estão a ser equacionadas no quadro da planificação estratégica dos recursos humanos, cuja previsão orçamental também está sendo trabalhado. É verdade que a formação e a preparação dos médicos é algo que exige tempo. Não se consegue formar um médico em um ano e dois anos. E é por isso que nós, quando faltam um temos essas situações de estrangulamento”, justificou.

No que diz respeito ao suposto encerramento do serviço de cirurgia no Hospital do Sal, Janine Lélis esclareceu que a informação não corresponde à verdade. Na realidade, garantiu, existe um serviço protocolado com uma clínica privada que realiza esse tipo de atendimento, garantindo a continuidade dos serviços cirúrgicos necessários à população.

Quanto à ausência do Presidente do Conselho de Administração do hospital, a ministra informou que, de acordo com o estatuto vigente, a directora clínica está assumindo a função até que seja encontrada uma substituição definitiva.

Por fim, Janine Lélis tranquilizou ao informar que, até o momento, o Hospital do Sal não recebeu nenhum pré-aviso de greve.