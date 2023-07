Líder parlamentar do MpD critica Moção de Censura do PAICV e defende estabilidade governativa

O líder parlamentar do MpD fez duras críticas à Moção de Censura apresentada pelo PAICV durante o debate na Assembleia Nacional. Segundo entende, a intenção do PAICV é criar uma crise política e derrubar o Governo legítimo, classificando tal acto como irresponsável e um atentado grave contra o país e o povo.

O líder parlamentar afirmou que a Moção de Censura é apenas uma tentativa desesperada do partido em minar a estabilidade governativa e obter ganhos políticos, em vez de propor soluções significativas para os desafios enfrentados pelo país.

“Esta Moção de Censura é mais uma tentativa desesperada deste partido desnorteado em minar a estabilidade governativa e obter ganhos políticos, em vez de propor soluções significativas para os desafios que enfrentamos. Ao analisar os argumentos apresentados pelo PAICV, o líder parlamentar destacou que as motivações do partido são puramente políticas e não estão fundamentadas em factos ou em um interesse genuíno em construir um país melhor”, disse.

Por isso, convidou a oposição a se engajar em um diálogo construtivo e a contribuir com ideias e propostas que possam aprimorar as políticas existentes.

O líder do MpD ressaltou os avanços alcançados desde que o Governo liderado por Ulisses Correia e Silva assumiu o poder em 2016 e mencionou investimentos em infraestruturas, reformas nos sectores de saúde e educação, fortalecimento da transparência e combate à corrupção, entre outras medidas.

Em seu discurso, Paulo Veiga também abordou casos de má gestão de obras públicas e falta de transparência ocorridos durante a governação do PAICV, citando relatórios e conclusões de comissões de inquérito.

O deputado apelou aos membros da Assembleia Nacional e ao povo cabo-verdiano para rejeitarem veementemente a Moção de Censura, unindo-se em prol do progresso, da estabilidade e do bem comum do país.