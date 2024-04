MpD defende que actual Governo implementou uma das melhores políticas públicas no sector educativo

O deputado do MpD, José Eduardo Moreno, defendeu hoje que o Governo do seu partido implementou uma das melhores políticas públicas no sector educativo, e talvez a maior “obra” feita por um governo após a independência, que é, a isenção de propinas até ao 12.º ano de escolaridade.

Durante o balanço das jornadas parlamentares, o deputado ressaltou que as grandes medidas de políticas públicas para o sector educativo, quando bem-intencionadas, têm compensado sempre, mesmo que muitas vezes tenham execução a médio e longo prazo.

O foco do governo actual, segundo Moreno, é a qualidade do ensino e o acesso igualitário a todos os cantos de Cabo Verde. Nesse sentido, elogiou a isenção de propinas até ao 12.º ano de escolaridade como uma das melhores políticas públicas implementadas pelo governo do MpD, considerando-a talvez a maior "obra" feita por um governo após a independência.

“Uma medida de política que atingiu toda a camada social, desde os mais desfavorecidos economicamente, aos da classe média e alta. Mas, o maior impacto é sem dúvidas, nas camadas mais vulneráveis, porque é lá o ‘habitat’ da pobreza extrema, o foco do abandono escolar e dificuldades no acesso ao ensino e por conseguinte a exclusão social”, argumentou.

Entre as reformas implementadas pelo actual Governo destacadas por Moreno estão a aprovação da Carta de Política da Educação, a universalização do Pré-escolar como fase propedêutica, o alargamento do ensino básico universal, obrigatório e gratuito de 6 para 8 anos, a redefinição do ensino secundário geral e técnico, entre outras.

O deputado ressaltou também a melhoria nas estruturas físicas das escolas, nas construções e reabilitações, destacando a evolução significativa nesse aspecto desde 2016.

“Há que ter confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido no sector educativo por parte do governo do MpD, nos últimos anos. Pois, é preciso partilhar objetivos e encontrar denominadores comuns para que, em conjunto, possamos melhorar ainda mais a educação no nosso país”, disse.

Ainda na agenda da próxima sessão plenária consta o debate com o Primeiro-ministro sobre “Descentralização e Desenvolvimento Local” e, paralelamente, serão discutidas algumas Iniciativas Legislativas.