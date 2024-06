Presidente da República apela à reflexão sobre o bem-estar das crianças

O Presidente da República pede acção urgente para combater os fenómenos sociais que ameaçam a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento das crianças. Posição expressa numa mensagem para assinalar hoje o Dia Internacional da Criança.

José Maria Neves nota que fenómenos como a violência de género, a violência sexual contra menores e a maternidade e paternidade irresponsáveis impactam negativamente o desenvolvimento de qualquer sociedade.

“1 de Junho é o Dia Internacional da Criança, é um tempo que nos interpela a todos, pensar nas crianças em Cabo Verde, na educação, na saúde, na segurança social e nas outras prestações sociais, para melhorarmos definitivamente as condições de vida das nossas crianças. E é precisamente por isso que este dia nos interpela a todos, porque se as crianças são o futuro do nosso país, devemos, no presente, cuidar delas com muito amor, com muito engajamento cívico, para podermos construir uma sociedade mais sã”, sublinha.

O Chefe de estado defende a necessidade do aumento dos investimentos em sectores como a educação, saúde e segurança social, com foco especial nas crianças com deficiência e portadoras de necessidades especiais.

“Vale a pena, pois, neste 1 de Junho, pensarmos em como aumentar os investimentos para termos uma educação de muito mais qualidade para as nossas crianças, adolescentes e jovens, para termos mais e melhor saúde, mais e melhor segurança social e para cuidarmos melhor das crianças com deficiência e portadoras de necessidades especiais. Temos de trabalhar e agir neste presente para que a sociedade cabo-verdiana seja cada vez mais sã, mais inclusiva e com mais oportunidades para todas as nossas crianças”, adverte.

José Maria Neves reafirma que “temos de cada vez mais melhorar os cuidados em relação às nossas crianças”.