Parlamento: UCID alerta sobre dívida pública e excessivos gastos com deslocações no OE 2025

O deputado da UCID, João Santos Luís, alertou hoje, durante a sua intervenção no final do debate da generalidade do Orçamento do Estado 2025, sobre a dívida pública e os excessivos gastos com deslocações.

"Estamos perante um Orçamento de Estado com uma dívida pública que exigirá 312 milhões de contos em 2025. Essa dívida elevada virá, certamente, impedir a atracção de investimento em Cabo Verde e, por outro lado, poderá colocar em causa os investimentos iniciados", afirmou. Segundo o parlamentar, o elevado endividamento pode dificultar o desenvolvimento e crescimento do país. Além disso, João Santos Luís criticou a gestão do Governo, apontando o Orçamento como "eleitoralista e despesista". Para o deputado da UCID, o Governo tem dado prioridade a despesas que não reflectem uma gestão eficiente dos recursos públicos. "Mais uma vez, coloca-se mais de um milhão de contos para despesas de deslocação e estadia. Não nos convenceu de que essas deslocações são necessárias, nem que os resultados dessa coordenação justifiquem tais gastos", mostrou. Na sua análise, o deputado sugeriu que as promessas feitas pelo Governo, durante a elaboração do Orçamento, não foram cumpridas e que várias medidas, que poderiam trazer benefícios para a população, ficaram de fora. Segundo João Santos Luís, o Governo fez várias promessas, que, efectivamente, não constam no Orçamento de 2025. O parlamentar afirmou ainda que, apesar das críticas e das propostas alternativas que a UCID apresentará na fase de discussão do Orçamento na especialidade, espera que estas não sejam novamente rejeitadas, como tem ocorrido em anos anteriores. "Nós iremos apresentar as nossas propostas, mas, de acordo com as rejeições que esperamos, tomaremos as nossas posições relativamente à votação do Orçamento do Estado 2025", avisou.

