MpD destaca aposta do Governo na diversificação da economia

O MpD considera que Cabo Verde tem sido governado com um forte compromisso na construção de um país mais resiliente, com uma economia diversificada, empreendedora, inclusiva e socialmente justa.

A posição foi expressa pela deputada Isa Miranda, durante uma conferência de imprensa de antevisão da primeira sessão plenária de Fevereiro, que tem início esta quarta-feira, na Assembleia Nacional.

“Desde 2016, Cabo Verde tem sido governado com um forte compromisso com a construção de um país mais resiliente, com uma economia diversificada, empreendedora, inclusiva e socialmente justa. Ao longo deste período, o Governo criou condições favoráveis ao investimento e ao crescimento económico, apostou de forma consistente na qualificação dos jovens para o emprego e o empreendedorismo, reforçou o acesso à educação e à formação profissional e promoveu políticas de habitação digna, com especial atenção à juventude”, afirmou.

Isa Miranda reiterou que, no domínio da promoção do investimento e do fomento empresarial, tem-se verificado um aumento do número de projectos ao longo dos anos, o que demonstra a confiança dos investidores.

“No domínio da promoção do investimento e do fomento empresarial, os resultados são inequívocos. Entre 2015 e 2016, registavam-se apenas nove projectos de investimento, com um valor acumulado de 587 milhões de euros. Já no período de 2017 a 2021, foram aprovados 169 projectos, correspondendo a um valor acumulado superior a 4 mil milhões de euros. Mais recentemente, entre 2024 e 2025, o número de projectos passou de 11 para 38, evidenciando o reforço da confiança dos investidores e a consolidação de um ambiente económico mais atractivo ao investimento privado”, frisou.

O MpD considera ainda que a modernização do Estado e da Administração Pública promoveu reformas com impacto directo não só na valorização dos funcionários públicos, mas também na eficiência dos serviços prestados.

“No âmbito da modernização do Estado e da Administração Pública, o Governo promoveu reformas estruturantes com impacto directo na valorização dos funcionários públicos e na eficiência dos serviços. A aprovação do novo Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) permitiu a regularização de vínculos, a valorização profissional e a correcção de pendências laborais históricas”, destacou.

A primeira sessão plenária de Fevereiro decorre de 10 a 12 e terá como ponto principal o debate com o ministro da Promoção do Investimento, Fomento Empresarial e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, proposto pelo MpD.

Durante a sessão, haverá ainda uma interpelação ao Governo sobre “a situação das políticas públicas de família, inclusão social e combate à pobreza em Cabo Verde”, proposta pelo PAICV.



















































