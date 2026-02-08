PAICV considera que o sector privado está abandonado à sua sorte

O sector privado está abandonado à sua sorte, com uma drástica redução dos investimentos públicos que poderiam criar condições para o seu desenvolvimento. Esta é, pelo menos, a posição do PAICV, expressa hoje, na Praia, durante uma conferência de imprensa de antevisão do debate com o ministro da Promoção do Investimento, Fomento Empresarial e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, no arranque da primeira sessão parlamentar de Fevereiro, que tem início esta quarta-feira, na Assembleia Nacional.

O deputado do partido, Julião Varela, afirma que as promessas do Governo em relação ao sector empresarial não foram cumpridas.

“É um balanço negativo, tendo em conta que o vice-Primeiro-Ministro ocupou-se essencialmente da área fiscal e das finanças públicas e, de algum modo, o sector privado e a promoção do investimento ficaram à sua sorte. Por essa razão, vários compromissos iniciais deste Governo não foram cumpridos em relação ao sector privado nacional. Continuamos a ter um sector caracterizado por mais de 90% de micro e pequenas empresas. Não temos nenhuma média ou grande empresa criada nesses últimos dez anos. Pelo contrário, temos empresas que saíram do mercado por dificuldades de sobrevivência, tendo em conta que, para além dos investimentos que o Governo não fez, há uma redução drástica em matéria de investimentos públicos que criariam condições para o desenvolvimento do sector privado”, afirmou.

O PAICV acusa ainda o Estado de concorrer com as empresas no acesso ao financiamento.

“O financiamento é o calcanhar de Aquiles para o desenvolvimento de qualquer empresa, e o Estado concorre com as empresas no domínio do financiamento. Basta ver o nível do endividamento interno que temos neste momento, que ultrapassa os 40%. O Governo concorre na banca e tem prioridade e privilégio no acesso ao crédito, enquanto as empresas ficam com dificuldades. Como eu disse, 44,4% das empresas apontam a questão do financiamento como um dos grandes obstáculos”, destacou.

Julião Varela considera igualmente que o Governo é “gordo”, gastando muito em viagens e deixando pouco para o investimento público.

“Em relação à reforma do Estado, não se fez absolutamente nada. Tivemos um Governo gordo, um Governo gastador, que consome grande parte dos recursos provenientes dos impostos dos cabo-verdianos e que gasta, por exemplo, só em viagens, mais de 1,3 milhões de contos. Portanto, só em viagens, deslocações e estadias, o que deixa, de facto, valores residuais para o investimento público”, frisou.

A primeira sessão plenária de Fevereiro decorre de 11 a 13 e terá como ponto principal o debate com o ministro da Promoção do Investimento, Fomento Empresarial e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Eurico Monteiro, proposto pela UCID.

Durante a sessão, haverá ainda uma interpelação ao Governo sobre “a situação das políticas públicas de família, inclusão social e combate à pobreza em Cabo Verde”, proposta pelo PAICV.

















































