Ocean Race em Cabo Verde representa “confiança no projecto de Desenvolvimento Sustentável” - MpD

O secretário-geral do MpD declarou hoje qie a etapa de Ocean Race em São Vicente reflecte um “enorme” voto de confiança no projecto de Desenvolvimento Sustentável que o Governo do MpD tem vindo a implementar desde 2016.

Miguel Monteiro falava em conferência de imprensa, tendo asseverado que a presença do Ocean Race no país representa o reconhecimento mundial da forte tradição marítima do país. Avança ainda que a aposta na economia do mar ganha uma dimensão mundial, com o evento. Conforme o secretário-geral, a etapa da Ocean Race é uma oportunidade para a economia local e para o desenvolvimento do país. “A organização da etapa traz consigo um grande número de pessoas que chegam antes e partem depois da regata. É uma oportunidade para os milhares de pessoas que seguem este grande evento mundial, conhecerem um pouco mais da nossa cultura, das nossas tradições e do nosso bem receber”, mencionou. São Vicente receberá etapa da Ocean Race Depois de cidades como Haia, na Holanda, Aarhus, na Dinamarca ou Alicante, em Espanha, e que será o ponto de partida para a prova, a organização da Ocean Race confirmou que Mindelo vai receber uma das etapas da corrida na edição 2021-22. Este evento, segundo disse, só é possível porque o país é “encarado” como sendo seguro, credível, aberto ao mundo e com uma “enorme” capacidade organizativa. “É a demonstração da capacidade de atractividade de Cabo Verde e uma oportunidade de mostrar ao mundo um Cabo Verde como plataforma da economia marítima, turística e de organização de grandes eventos desportivos”, finalizou. Mindelo vai receber uma das etapas da Ocean Race na edição 2021-22. Desta forma, Cabo Verde torna-se o primeiro país da África Ocidental a receber o evento.

