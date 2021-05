Em Abril, Xadrez Mil

A Lusofonia é rica em provérbios, as tais frases que são utilizadas em contextos certos e com sentido lógico para todos. Frequentemente trago aqui à liça alguns desses ditados populares e, até foi com uma dessas frases, há quase 11 anos anos, que iniciei aqui estes meus escritos com uma peça intitulada ”Até ao lavar dos cestos é vindima”.

Um dos muitos provérbios que repetidamente fui ouvindo, ao longo da vida passada em Portugal, é que “em Abril, águas mil”. Uma frase indicadora que embora já se esteja na Primavera, não quer dizer que a chuva tenha dado tréguas. Ou, por outras palavras, o mês de Abril, em Portugal, é frequentemente abalado por precipitação que, embora faça falta, acarreta algum desconforto para muitos. Hoje decidi pegar nesse velho ditado português, alterar-lhe o texto e colocá-lo com o título da crónica de hoje, e que passou a ser “Em Abril, Xadrez Mil”. Esta frase escolhida para título elucida bem o que se tem passado este mês, em Cabo Verde, com o jogo dos reis e, a Taça de Cabo Verde é a principal responsável pelo que temos assistido, este mês, em vário pontos do país. Com efeito, os 93 xadrezistas inscritos nesta nova competição federativa, têm movimentado, durante este Abril pandémico, as várias competições regionais que vão acontecendo em Santo Antão, S. Nicolau, Sal, Praia e S. Vicente, efectivando assim, o regresso das competições presenciais regionais, drasticamente interrompidas em Março do ano passado devido ao COVID-19. Muito xadrez tem acontecido neste mês, que foi escolhido para arrancarem as diversas fases regionais da competição que irá terminar, em Maio, no concelho da Ribeira Grande em Santo Antão. A Fase Regional de S. Vicente é a única que já está concluida, consagrando Diogo Neves, como o grande vencedor, que garantiu um lugar na competição nacional de Santo Antão, no que será acompanhado por Luís Fernandes, o finalista vencido na ilha do Monte Cara. Na capital, Edson Brito e Ivandro Rosa, no próximo fim de semana, decidirão o vencedor da Praia e consequentemente o seu representante na Fase Nacional. Sal, Santo Antão e S. Nicolau, embora um pouco mais atrasados nas decisões, deixaram também para o próximo fim de semana as partidas que ditarão os seus vencedores e apurados para a Fase Nacional. Aconteceu, no passado sábado, dia 24 de Abril, julgo que pela primeira vez em Cabo Verde, jogar-se xadrez oficialmente, em cinco diferentes regiões do país. E é desse histórico sábado que publicamos algumas imagens, retratando que neste arquipélago neste ano de 2021, “Em Abril, Xadrez Mil”. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1013 de 28 de Abril de 2021.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.