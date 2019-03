Turismo e transportes "estão condenados a estarem junto"

​O ministro da Integração Regional, considera que a reunião ministerial sobre turismo e transporte aéreo que decorre no Sal é um reconhecimento "que se reserva a Cabo Verde por tudo o que tem feito no âmbito do continente africano para que a aviação civil seja um serviço de qualidade e represente um segmento importante na dinamização da economia".

Para Júlio Herbert a política de open skies, que está a ser debatida no encontro que hoje começou no Sal, permitirá uma maior proximidade entre os países, mas também uma maior integração no mercado internacional.

"Nós queremos acreditar que, com esta conferência, os países irão debruçar-se, ao nível dos seus governos, sobre as modalidades mais apropriadas para colocarem estes dois sectores a dialogarem, porque estão condenados a estarem juntos e sem este dialogo será muito difícil integrar o mercado", explicou o ministro à margem da sessão de abertura da reunião.

"África tem um imenso potencial de crescimento do turismo que permanece intacto" Sal, a ilha onde tudo começou no turismo e na aviação em Cabo Verde, como referiu Júlio Lopes, presidente da Câmara Municipal do Sal, recebe de hoje e até sexta-feira a primeira conferência ministerial sobre turismo e transportes. "Nenhum sector cresce mais do que o do turismo, a nível mundial".

"A aviação civil desempenha um papel determinante na integração regional porque efectivamente, porque os entraves não ajudam a integrar os países. Acreditamos que esta reunião é mais um passo no sentido de aproximar os países e gerar uma integração mais efectiva. Os sectores da aviação civil e do turismo são componentes importantes para o desenvolvimento dos países e para a conformação de um mercado único regional", concluiu o ministro.