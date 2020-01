Estado de Cabo Verde já adquiriu acções da Geocapital na Caixa Económica

O Estado de Cabo Verde já adquiriu a totalidade das acções da sociedade macaense Geocapital na Caixa Económica do país, tornando-se assim o segundo maior accionista do banco cabo-verdiano, foi hoje anunciado.

De acordo com um comunicado da Caixa Económica de Cabo Verde (CECV), datado de 03 de Janeiro, e publicado hoje, com a aquisição, o Estado cabo-verdiano passa a deter 27,44% do capital social do banco, correspondendo a 381.904 acções.

O Instituto Nacional de Previdência Social continua a ser o maior accionista da CECV, com 47,21%, que representam 657.200 ações.

Os outros accionistas são os Correios de Cabo Verde, com 15,14%, totalizando 210.749 acções, enquanto outros subscritores e os trabalhadores têm 10,21%, o que corresponde a 142.147 acções.

O Banco de Cabo Verde deliberou, durante a reunião da sessão ordinária de 21 de Dezembro de 2018, "aprovar a aquisição de participação qualificada correspondente a 27,44% das ações da Caixa Económica de Cabo Verde".

Para o Governo cabo-verdiano, "esta iniciativa enquadra-se no âmbito de transformar Cabo Verde num país plataforma de financiamento".

A Caixa Económica foi criada em 18 de Maio de 1928, tendo na altura a designação de "Caixa Económica Postal".

Na altura, encontrava-se integrada no serviço dos "Correios e telegráficos", na tutela do Ministério das Telecomunicações.

Em Dezembro de 1985, a Caixa foi transformada numa instituição financeira autónoma, com a designação de Caixa Económica de Cabo Verde, tutelada pelo Ministério das Finanças.