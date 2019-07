Destaques da edição 921

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca o Estado da Nação e avaliação ao governo: UCID e PAICV dividem-se entre o suficiente e a negativa. Os dois partidos da oposição com assento parlamentar fazem leituras aproximadas do último ano de governação.

Para António Monteiro, presidente da UCID, este foi um ano de nota suficiente e em que o governo podia ter feito mais. Para o PAICV, presidido por Janira Hopffer Almada, o governo falhou em toda a linha e merece, por isso, nota negativa. Em comum os dois partidos apontam críticas à forma como o governo e o MpD conduziram o processo que levou ao ‘congelamento’ da regionalização.

Também neste número, a entrevista com Carlos Alberto Silva, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz: “Santa Cruz está a mudar”. Quem visitar a Cidade de Pedra Badejo por estes dias ganha logo a impressão que a capital do município de Santa Cruz está mais atractiva, mais segura e com casas mais coloridas. Mas o grande objectivo, como firma Carlos Alberto Silva nesta entrevista, é transformar Santa Cruz no maior centro produtor e distribuidor de produtos da região de Santiago Norte. Para a materialização deste objectivo o autarca enumera as principais peças deste puzzle: a construção das estradas de penetração das principais ribeiras como forma de garantir uma rede de circulação de produtos agrícolas para os mercados vizinhos. As obras estão em curso ou já fazem parte da agenda do governo. Outra peça importante é o dossiê Justino Lopes com vista a reabilitar aquele que já foi o maior complexo agro-alimentar e o maior exportador de bananas do país nas décadas de 60, 70 e 80. O dossiê está sendo trabalhado entre a câmara, o governo e outros parceiros e já está praticamente a chegar ao fim. A outra peça é a criação de um parque industrial e de uma central de compras de Cabo Verde que também está num ritmo bastante avançado. A última peça é a construção de um porto comercial na Cidade de Pedra Badejo que pelos elevados custos não teria de ser construído exclusivamente pelo Estado, mas numa parceria publico/privado. “É este o caminho que já estamos a andar e já com bons resultados”, enfatiza Carlos Alberto Silva.

Antigo programa Casa para Todos: Centenas de casas “classe A” deverão ser distribuídas nas próximas semanas. Ao todo, 2242 casas classe A do extinto programa Casa para Todos foram passadas para as Câmaras Municipais, num processo que decorreu entre Agosto de 2018 e Janeiro deste ano. Dessas, quase mil continuam sem inquilinos, situação que, num país onde o défice de habitação é acentuado, tem causado algum desconforto social. José Miguel Martins, recentemente empossado PCA da Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A. (IFH), faz um ponto de situação sobre estas casas e garante que dentro de um par de meses o panorama será “completamente diferente”.

Melhor inspecção, melhor justiça. Foi aprovada, esta sexta-feira, com os votos favoráveis de todos os deputados, a Proposta de Lei que altera a Lei que regula a organização, composição, competência e funcionamento do serviço da Inspecção Judicial, de Abril de 2015. O Ministério da Justiça diz que o objectivo é criar um instrumento jurídico que dinamize a inspecção, melhore a gestão dos recursos humanos e garanta o acesso à justiça pelos cidadãos.

Campus do Mar do Mindelo: Como vai ser a Universidade Técnica do Atlântico. Conselho de Ministros no Mindelo, no passado dia 20, deu o pontapé de saída da futura Universidade Técnica do Atlântico, que vai integrar o Campus do Mar, em São Vicente. O Expresso das Ilhas explica como será a nova instituição de ensino superior de Cabo Verde.

No interior, a opinião de Ondina Ferreira, O Drama africano dos Meninos-Soaldados; e de Manuel Brito-Semedo, Djunga.