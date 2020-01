Destaques da edição 948

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com o Embaixador dos Estados Unidos em Cabo Verde, Jeff Daigle: É possível pôr Cabo Verde no mapa dos investimentos americanos.

Com um sentido de humor desarmante e de gargalhada fácil, John Jefferson Daigle, o embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde confirma as palavras do antecessor: "Vocês vão mesmo gostar dele – vale a pena a espera", como escreveu Donald L. Heflin, em Junho do ano passado. Há quase sete meses no arquipélago, Jeff Daigle recebeu o Expresso das Ilhas no seu gabinete para a primeira grande entrevista desde que chegou ao país. Os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com a República de Cabo Verde logo após a independência, a 5 de Julho de 1975 e a Embaixada existe na cidade da Praia desde 1978.

Coronavirus: Cabo-verdianos na China estão apreensivos. Cabo-verdianos residentes em Wuhan estão a ser acompanhados pela embaixada de Cabo Verde na China. Naquela cidade vivem 16 estudantes cabo-verdianos. OMS admite erro e altera risco mundial de moderado para elevado.

Condenadas por tabela: O drama das mães dos presos. Ter um filho preso, para além da preocupação constante em saber como pode prestar o auxílio necessário para que o período de condenação seja de reflexão para uma melhor reinserção na sociedade após o cumprimento da pena, um outro elemento, torna difícil a vida dessas mães: a condenação da sociedade. O que, de certa forma, acaba por lhes afectar a vida obrigando-as a conviver com a vergonha e o sentimento de culpa pela situação.

Também neste número, o Fórum 2021: O que querem as mulheres? Na edição de estreia do Fórum 2021, a Rádio Morabeza juntou em estúdio uma socióloga, uma jurista, uma professora e uma antropóloga, às quais perguntou o que querem, afinal, as mulheres. O direito a decidir por si, responderam.

Relatório do Banco Mundial: Resolver ineficiências na saúde e educação pode poupar a Cabo Verde 2,5% do PIB. Cabo Verde deve melhorar a eficiência e os resultados nos sectores da saúde e da educação, diz o Banco Mundial. O último relatório sobre a Revisão das Despesas Públicas (PER), preparado pela instituição, a pedido do Ministério das Finanças, sublinha que o arquipélago é o país mais endividado da África Subsaariana e corre um alto risco de sobre-endividamento externo.

Ainda a fotoreportagem da visita de João Paulo II a Cabo Verde, que assinalou o 30º aniversário no passado dia 25.

Na cultura: Jotacê conversa com Leila Leite: “O cabo-verdiano vive de sonhos, a nossa força é alimentada pela nossa capacidade de sonhar.” É nascida e criada no misticismo da folia do Rei Mômo. Mnininha d’Soncent, desde cedo “abraçou” a Escola de Samba Tropical, onde já fez de tudo um pouco, desde aderecista, figurante de ala, até entrar para a direcção, que hoje integra. Paulatinamente foi se tornando uma figura do Carnaval, pelo qual se diz apaixonada. Está às vésperas de realizar o sonho de uma vida inteira; desfilar como Porta-Bandeira da sua Escola de Samba do coração. Deixem rufar os tamborins e abram alas, que vai passar a Porta-Bandeira. Na Passarela do Samba mindelense... Leila Leite.

No interior, a opinião de António Ludgero Correia, Aduaneiros célebres; e de Manuel Brito-Semedo, Luiz Loff de Vasconcelos, Nativista Convicto.