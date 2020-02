Destaques da edição 949

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca o coronavírus, quando mais de 20 pessoas já viajaram da China para Cabo Verde: Quarentena em casa e vigilância diária.

Medida de ‘quarentena domiciliar’ para os cinco estudantes cabo-verdianos que nos últimos dias chegaram a São Vicente. Elísio Silva, Delegado de Saúde em

São Vicente, diz que as autoridades sanitárias, no Mindelo, já iniciaram o controlo na fronteira aérea na sexta-feira.

Também a entrevista com a historiadora portuguesa Maria de Lurdes Caldas: “Pelas mãos de Baltasar Lopes, Manuel Lopes e Teixeira de Sousa cheguei a Cabo Verde”. Foi lançado, em Outubro passado, em Lisboa, o livro Os Medina e Vasconcelos - História de uma Família, da autoria da historiadora Maria de Lurdes Caldas, galardoado no mesmo ano com o Prémio Fundação Calouste Gulbenkian de História. Trata-se de uma obra de carácter histórico, pela qual se acompanha o percurso de uma Família oriunda da Madeira que se instalou, na ilha do Fogo, na segunda metade do século XVIII e que deu a Cabo Vede e Portugal inúmeras personalidades que se distinguiram em diferentes domínios – político, intelectual, científico e académico – como Eugénio Tavares, Pedro Cardoso, António Carreira, para além de, entre outros, Henrique de Medina Carreira, o ex-Presidente da República Pedro Pires e o actual Presidente Jorge Carlos Fonseca.

Assédio aos turistas na cidade de Santa Maria: “É urgente a tomada de medidas concretas”. A importância da ilha do Sal e, em especial da cidade de Santa Maria, para a sustentabilidade e desenvolvimento do turismo nacional é inquestionável. Não são precisos mais de dez minutos na movimentada pedonal Ildo Lobo, para constatar que o assédio aos turistas já ganhou uma proporção quase incontornável. O problema é antigo e já foi amplamente debatido a vários níveis. A ausência de medidas concretas tem levado ao aumento desta situação que mancha a imagem do país e que põe em causa a ambição nacional de colocar Cabo Verde como um destino turístico de excelência a nível mundial.

Ainda neste número, Zonas Económicas Especiais avançam este mês. A proposta de lei que estabelece as bases do regime jurídico da criação, organização, desenvolvimento e funcionamento das Zonas Económicas Especiais é uma das iniciativas legislativas agendada para a primeira Sessão Plenária de Fevereiro, entre os dias 5 e 7, no Hemiciclo da Assembleia Nacional. Em causa está a definição de estratégias para aproveitar as vantagens que o país oferece.

XVI Congresso do PAICV: Disciplina de voto é para cumprir. No discurso que fez no encerramento do Congresso do PAICV, a presidente do maior partido da oposição garantiu que o partido está unido e coeso para enfrentar os desafios que se aproximam. Janira Hopffer Almada acredita que ela e o seu partido vão reconquistar a confiança dos cabo-verdianos nos próximos ciclos eleitorais.

Nova clinica médica em Santa Maria dentro de dois anos: “Trazer mais saúde ao turismo é o que nos motiva a criar este projecto”. Orçado em cerca de 4 milhões de euros, nasce em dois anos, na cidade turística de Santa Maria, o MedSal – Medical Residence, com foco no turismo de saúde que tem como objectivo primordial melhorar a qualidade da saúde na ilha turística e, apoiar o serviço público disponível para os residentes no Sal e para os turistas.

No interior, a opinião de Eurídice Monteiro, É o sonho que faz andar a estrada; de Josep Borrell e Michel Barnier, Brexit: o que significa para a União Europeia e para os nossos parceiros?; e de Dina Salústio, Raiva.