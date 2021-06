Edição 1020

A manchete desta edição do Expresso das Ilhas é dedicada à primeira sessão parlamentar desta legislatura.

Durante todo o dia de segunda-feira governo e deputados estiveram reunidos na Assembleia Nacional para ficarem a conhecer os pormenores do Programa de Governo e votarem a Moção de Confiança.

Ao Expresso das Ilhas os líderes parlamentares do MpD e do PAICV falaram sobre as expectativas que têm para esta legislatura que, na prática, só começou esta segunda-feira, quase dois meses depois das eleições de 18 de Abril.

Do lado do MpD, João Gomes defende que a revisão da Constituição deve avançar para permitir que a UCID possa ter um grupo parlamentar mas não acredita que o PAICV esteja disposto a dialogar.

Já do lado do maior partido da oposição, o PAICV, João Baptista Pereira defende que o Programa do Governo está cheio de intenções mas sem ideias concretas.

A pandemia de COVID-19 está a obrigar os governos, um pouco por todo o mundo, a encontrar novas formas de financiamento. Há um ano, o ministro das finanças defendeu uma “reconversão” da dívida de 600 milhões de euros a Portugal em “investimentos estratégicos” no arquipélago, em “condições” que sejam “do interesse” de ambos os países. A troca de dívida por investimento é um instrumento que foi usado pela primeira vez no século XIX, esteve na ribalta no início da década de 80 do século XX e voltou a ser falado no início do século XXI, com o FMI e o Banco Mundial, recentemente, a encorajarem o seu uso. Eis o mundo complexo da reestruturação das dívidas.

Uma sondagem recente apresenta a avaliação feita a Jorge Carlos Fonseca enquanto Presidente da República e revela que cabo-verdianos confiam no Presidente da República e atestam a sua independência. Maioria acha que o chefe de Estado correspondeu às expectativas.

Destaque igualmente para o trabalho feito pela Biosfera na ilha de Santa Luzia. Cerca de 100 voluntários da Biosfera Cabo Verde estiveram envolvidos numa campanha de limpeza na Praia dos Achados, na ilha desabitada de Santa Luzia, para preparar a chegada das tartarugas para a desova, época que se inicia agora neste mês de Junho. A campanha conseguiu recolher o triplo do lixo que é retirado anualmente naquela praia.

Analisamos também como está a decorrer o processo de vacinação contra a COVID-19 em Cabo Verde. Com a chegada de mais vacinas contra a covid-19 ao país, intensificou-se e alargou-se a campanha de vacinação. A adesão tem sido boa, mas há um senão. Entre os maiores de 60 anos, grupo que desde o primeiro momento foi considerado prioritário, nem metade foi inoculado.

Na cultura damos destaque ao novo livro de Eurídice Monteiro. Numa entrevista com a autora, o Expresso das Ilhas quis conhecer a obra que vai ser apresentada esta quinta-feira, 17, às 18h00, na Biblioteca Nacional.

A ler, igualmente, a opinião de Leão Lopes com ‘Cultura e outras derivas’.