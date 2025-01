Edição 1206

No primeiro número de 2025 o Expresso das ilhas faz manchete com três entrevistas que procuram lançar um olhar sobre o ano que agora começa.

Com uma larga experiência no poder local (foi presidente da Câmara de Mosteiros), legislativo (deputado da Nação e vice-presidente da Assembleia Nacional) e executivo (ministro do Trabalho e Solidariedade e ministro da Administração Interna), além de dirigente do PAICV, onde exerceu o cargo de secretário-geral, Júlio Correia é conhecedor das dinâmicas políticas do país. Nesta entrevista sobre as perspectivas para 2025, o antigo político analisa os sinais e reflecte sobre os cenários políticos, sociais e económicos de Cabo Verde e critica o domínio de agendas partidárias de curto prazo sobre os interesses nacionais. Num mundo em transformação, marcado pela emergência de uma nova Ordem, que impõe consensos, abordam-se assim os desafios de um ano onde as tensões eleitorais prometem, pelo contrário, intensificar o dissenso.

Outro entrevistado é Victor Fidalgo.

Economista e consultor internacional, especialista na área do turismo, Victor Fidalgo falou com o Expresso das Ilhas sobre a economia para este ano que agora começa. Os cenários interno e externo, a atracção de investimento directo estrangeiro – ou a falta de – o aumento das taxas de juros, a diversificação e, claro, o turismo.

Ainda para perspectivar o ano que agora começa há espaço para mais uma entrevista, desta vez com o professor e activista cultural Fausto do Rosário.

Fausto do Rosário perspectiva que 2025 será um ano pontuado por confrontos e debates acesos, apelando, entretanto, aos actores políticos que se cinjam aos parâmetros da ética e da cidadania. Condecorado, em 2019, pelo Presidente da República com a Medalha de Mérito – Primeira Classe - pelos 40 anos dedicados à docência, Fausto do Rosário aplaude o novo PCFR dos professores alegando, porém, que só terá relevância significativa “se se atender a remoção doutras “pedras no caminho”, como a progressão na carreira, os incentivos e outras compensações que vemos noutras classes e que nos fazem sentir como se fossemos filhos de um deus menor”. Instado a antecipar a escolha da Palavra do Ano 2025, Fausto do Rosário não hesitou muito: SOLIDARIEDADE. “Foi assim que chegamos até aqui e, para mim, este é o maior valor do nosso povo”.

Também em destaque está a reportagem sobre as perspectivas que a população mais jovem de Cabo Verde tem para este ano.

Saúde pública, educação, emprego e segurança são os principais desejos dos jovens cabo-verdianos para 2025. Em meio a desafios como o alto custo de vida, falta de oportunidades e desinteresse na política, esperam maior inclusão nas decisões do país, melhores condições para empreender e mudanças no sistema educativo.

Na Política há dois temas que estão a concentrar atenções.

O primeiro é a corrida à liderança do PAICV. Após Rui Semedo anunciar que não irá recandidatar-se à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Nuias Silva, Francisco Pereira e Francisco Carvalho apresentaram as suas candidaturas, cada um trazendo propostas e visões para renovar o partido e prepará-lo para os desafios das "mudanças profundas" no contexto nacional.

O segundo é a escolha de Agostinho Lopes para Secretário-Geral do MpD.

O antigo presidente do MpD, vai ser indicado por Ulisses Correia e Silva para o cargo de Secretário-Geral do ocupado até agora por Luís Carlos Silva. Presidente do partido afasta cenário de fragilidade interna no MpD e diz que é importante “encontrar soluções rápidas”. Decisão final sobre o novo Secretário-Geral será tomada no próximo dia 11 durante a reunião da Direcção Nacional do MpD.

Na economia damos destaque à entrada em vigor do novo salário mínimo nacional.

A Inspecção-geral do Trabalho alertou na segunda-feira, 06, às entidades empregadoras, os trabalhadores e a sociedade em geral que já se encontra em vigor o novo salário mínimo nacional de 17 mil escudos para o sector privado e 19 mil escudos para o sector público.

A ler igualmente os textos de opinião ‘Salvaguarda de interesse público global nos investimentos estrangeiros’ e ‘Os Primórdios do Pensamento Filosófico’ de Carlos Bellino Sacadura.