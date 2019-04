UE disponibiliza 300 mil contos para projectos

Cerca de 300 mil contos é o montante que a Delegação da União Europeia em Cabo Verde tem destinado à assistência financeira no âmbito do Programa Temático para Organizações da Sociedade Civil e Autoridades Locais e Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos.

As linhas gerais foram apresentadas hoje.

Em declarações aos jornalistas, a embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, afirma que o lançamento do concurso é um apelo às organizações civis que estão a trabalhar com as camadas de população mais vulneráveis, na área da promoção dos direitos e oportunidades.

"Trabalhar na promoção dos direitos e na capacitação de camadas da população que têm mais dificuldade de, por exemplo, acederem a emprego digno, profissionalismo, formação profissional. Queremos trabalhar com as mulheres, com os jovens, com os menores, com as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade e criar condições para que essas vulnerabilidades sejam colmatadas de forma a que as pessoas possam ter uma vida mais digna”, avança

Sofia Moreira de Sousa declara que o projecto terá duas fases, uma de informação e outra de apresentação de projectos.

"É feita uma primeira avaliação por um júri desses projectos e depois aqueles que foram seleccionados serão convidados a dar detalhes mais específicos sobre como pretendem alcançar os objectivos, detalhes do orçamento e tudo isso. Depois, com base nessas últimas propostas mais detalhadas, serão seleccionadas aquelas que realmente preenchem os requisitos e as melhores”, explica.

Depois da apresentação da linha de financiamento, hoje, na Praia, uma outra apresentação decorrerá em Mindelo, a 15 de Abril.