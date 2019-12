China financia com 11,8 milhões de euros projecto de videovigilância em Cabo Verde

O Governo chinês vai financiar com 11,8 milhões de euros a segunda fase do projecto Cidade Segura, a implementar pela Huawei, alargando a rede de videovigilância da Praia a outras três ilhas.

A informação consta de uma resolução do Conselho de Ministros, desta segunda-feira, autorizando o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, em nome do Governo cabo-verdiano, a assinar o contrato de fornecimento de bens e serviços desta segunda fase do projecto.

Este contrato é feito no valor de 92,5 milhões de yuans (11,8 milhões de euros), conforme previsto no acordo por trocas de notas de 20 de Maio 2018, “no qual o Governo chinês concordou financiar e implementar o projecto” nesse valor, lê-se na resolução, a que a Lusa teve acesso.

“Subjacente à concretização do projecto está uma importante relação de cooperação entre o Governo de Cabo Verde e o Governo da China”, acrescenta a resolução, que refere ainda que, ao abrigo do acordo celebrado, seriam indicadas à parte cabo-verdianas empresas chinesas em condições de serem contratadas.

A proposta da multinacional chinesa de telecomunicações Huawei foi a “financeiramente mais vantajosa”, lê-se ainda.

Este apoio resulta do acordo de cooperação económica e técnica, assinado entre os dois governos, em 31 de Janeiro de 2018.

A primeira fase do projecto Cidade Segura funciona desde Junho de 2018 na cidade da Praia, também com o apoio técnico e financeiro da China, com 300 câmaras de videovigilância operadas por agentes da Polícia Nacional.

A segunda fase do projecto prevê o alargamento da videovigilância à ilha de São Vicente, sobretudo a cidade do Mindelo, a segundo maior do país, à ilha do Sal, para as cidades de Santa Maria e Espargos, e para a ilha da Boa Vista, cidade de Sal Rei, além do reforço da cobertura na Praia.

Na segunda-feira, durante a cerimónia de lançamento da segunda fase do projecto, realizada na Praia, o director da AIECO - Agência Chinesa para a Cooperação Económica Internacional, do Ministério do Comércio da China, Li Xiaobing, sublinhou o nível das relações entre Cabo Verde e a China.

“É o primeiro projecto implementado pelo Governo chinês na África ocidental onde a China financia e a execução é feita pelo beneficiado, o que demonstra que Cabo Verde possui uma alta capacidade de planeamento, de organização e de execução”, destacou o responsável chinês.

Dados avançados pela Polícia Nacional em Julho último indicam que o sistema de videovigilância instalado há mais de um ano na cidade da Praia, no âmbito deste projecto, previne entre 40 e 50 crimes por mês.

O sistema, suportado por 300 câmaras em vários pontos da cidade, funciona durante 24 horas e é operado por 32 agentes policiais, com turnos de seis horas cada.