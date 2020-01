Parlamento aprova na generalidade e na especialidade proposta de lei para alteração da orgânica da Polícia Judiciária

O Parlamento aprovou esta quinta.-feira a proposta de lei de concede ao governo autorização legislativa para se proceder à primeira alteração ao decreto-legislativo nº 1/2008, de 18 de Agosto, que aprova a orgânica da Polícia Judiciária.

O diploma foi aprovado com 54 votos a favor, sendo 33 do Movimento para Democracia (MpD – situação) e 21 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV – oposição).

Os dois deputados da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID – oposição), presentes no momento da votação, abstiveram-se. A proposta vai agora a votação final global.

Os trabalhos desta primeira sessão ordinária de Janeiro da Assembleia Nacional prosseguem na sexta-feira.

Sobre a mesa estará a proposta de lei que concede ao governo autorização legislativa para aprovar um novo regime dos crimes de consumo e tráfico de estupefacientes e substâncias psicotrópicas, que irá para discussão na generalidade e especialidade.