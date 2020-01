UNTC-CS reconfirma manifestação para amanhã

Reivindicar aumentos salariais, emprego para jovens, salários e trabalho dignos, a reposição do poder de compra, justiça social e melhorias de condições laborais são alguns dos motivos que levam a União Nacional dos Trabalhadores Cabo-verdianos - Central Sindical (UNTC-CS), a realizar uma manifestação nacional, este sábado.

Esta manhã, em conferência de imprensa, a secretária secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida, disse que são vários os constrangimentos registados pelos trabalhadores que requerem uma acção imediata do governo.

"Justiça laboral morosa e ineficaz com processos pendentes não resolvidos, denúncias não atendidas de violações laborais praticadas pelos empregadores, conjugadas com ausência e ineficiência de inspecção do trabalho", elenca.

Joaquina Almeida afirma que se vive hoje na administração pública um ambiente de frustração, desânimo e descrédito.

“Tendo em conta congelamento dos salários desde 2011, funcionários do quadro comum com contratos precários, congelamento das promoções a nível generalizado desde 2013, discrepância salarial entre os funcionários do quadro comum e do quadro privativo, inexistência de avaliação de desempenho, entre outros”, explica.

Sobre a manifestação de dia 13, promovida por 12 sindicatos filiados na central sindical, à revelia da organização, Joaquina Almeida diz que o protesto é organizado por "rapazes".

"Peço desculpas, mas nem grupo vou chamar porque o grupo é ilegal, não faz parte dos estatutos, não reconhece o grupo nem a frente, porque ouvi dizer que já mudaram o nome para frente de sindicatos, também os estatutos desconhecem essas duas palavras, posso chamá-los de rapazes, é o único nome, é a única palavra: rapazes "afirma.

A manifestação da UNTC-CS está agendada para este sábado, às 10 horas.