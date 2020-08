DB Protect reage as declarações da Secretária-Geral da UNTC-CS

A Secretária-Geral da UNTC-CS “revela falta de perfil como sindicalista, ao encetar uma clara perseguição à DB Protect”. É deste modo que a administraçã da empresa de segurança privada reage às declarações de Joaquina Almeida, que na semana passada acusou a DB-Protect de violar a Constituição da República e outros instrumentos internacionais e nacionais.

Em nota de imprensa enviada à nossa redacção, o administrador Denis Barros afirma que a sindicalista a revela um total desconhecimento do posicionamento da empresa no mercado de trabalho.

“Se fizesse o trabalho de casa como deve ser, saberia que a DB Protect é a empresa que pratica o melhor salário no sector de segurança privada, com colaboradores mais capacitados, melhor treinados e mais bem apetrechados, além de ser aquela que está no mercado que dá melhores condições de trabalho aos seguranças, como prova o percurso desta jovem empresa, gerida por gente jovem e que tem demonstrado boa gestão, criando vários postos de trabalho no seio da juventude em praticamente cinco anos de funcionamento”, lê-se no comunicado.

A DB Protect acusa ainda Joaquina Almeida de estar a usar a imagem da empresa de segurança privada para fazer política "suja" e projectar a sua imagem

“Joaquina Almeida devia, pelo menos, preocupar-se em conhecer os fundamentos de um sindicado moderno em pleno século XXI, que deve ser um parceiro dos empregadores para resolver melhor os problemas dos trabalhadores e não fomentar uma organização desestruturadora; Joaquina Almeida tem sido uma verdadeira fonte de clivagem entre as entidades patronais e os trabalhadores”

A DB Protect – Segurança Privada realça que vai levar Joaquina Almeida aos tribunais para provar, nas instâncias judiciais, todas as “blasfémias” que tem proferido sobre a empresa Segurança Privada.

