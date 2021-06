A UNTC-CS diz que Plataforma Sindical Unir e Resgatar a UNTC-CS é um fantasma

A UNTC-CS considera a Plataforma Sindical Unir e Resgatar a UNTC-CS de fantasma e desconsidera a existência de uma organização paralela no seio da UNTC-CS. É assim que a secretária-geral da UNTC-CS reage às declarações de Eliseu Tavares, que quer uma reunião de urgência do Conselho Nacional da Central Sindical, que há 5 anos, não se reúne. O coordenador da plataforma também pretende impugnar junto dos tribunais as decisões que classifica de "unilaterais e ilegais” que têm vindo a ser tomadas pela secretária-geral da central.

Joaquina Almeida contrapõe e diz que em cinco anos foram realizados dois conselhos nacionais, ambos em 2017. "É falso quando ele diz que há 5 anos não foi realizado o conselho nacional, foram realizados dois conselhos nacionais, em 2017 um no mês de Março, e o outro no último mês do ano, Dezembro. Podemos comprovar, e para podermos realizar efectivamente o conselho nacional primeiro temos que ter documentos em mãos, ou seja, que são os relatórios e contas, com os relatórios e contas que nós vamos levar ao conselho nacional para aprovação. Nós não podemos fazer o conselho nacional sem documentos, porque que eles não enviam. Há cinco anos, que eles não enviam absolutamente nada", explica. Joaquina Almeida considera falsas as declarações do coordenador da plataforma, de que a UNTC-CS tem tomado decisões "unilaterais e ilegais”. ''A Secretária-geral, não tomou nenhuma decisão, aliás é um órgão singular, não delibera, todos os comunicados foram deliberações dos órgãos do secretariado nacional, e da comissão permanente, que são órgãos deliberativos. é falso, é redondamente falso quando o senhor Eliseu, profere tais afirmações, ou acusações", avança. A secretária-geral da UNTC-CS diz ainda que é falso que a dita a Plataforma Sindical Unir e Resgatar a UNTC-CS tem no seu seio 12 sindicatos.

