PAICV exige do governo medidas concretas para pôr cobro à criminalidade na capital

O PAICV exigiu hoje do governo medidas concretas para pôr cobro à criminalidade na capital. Para a oposição, a situação está a tornar-se preocupante.

“A situação de facto é muito complicada. Nos últimos tempos, eventualmente, por causa da pandemia houve uma certa acalmia, mas nos últimos dias, a situação começa a distender-se de forma preocupante e muitas vezes sem que sejam identificado no imediato os autores”, disse Julião Varela, em conferência de imprensa, onde falava sobre o parecer do Tribunal de Contas acerca das contas do Estado relativas ao ano de 2018.

Conforme o porta-voz do partido, há informações de levantamento de gangues um pouco por todo o lado, chamando a atenção do governo para tal facto.

“Exigimos do governo medidas concretas para pôr cobro à situação. Porque se neste momento há um esforço no sentido da vacinação colectiva de modo a permitir a retoma da economia e a liberdade das pessoas, não faz sentido que outros factores condicionem essa liberdade”, demandou.

Julião Varela defendeu que o livre movimento e a acalmia que sempre caracterizou o país não pode ser posto em causa por “selvajarias" a que “deve ser imediatamente posto cobro”.