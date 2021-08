Sindicato Nacional dos Professores pretende levar Ministério da Educação ao Tribunal

O presidente do Sindicato Nacional dos Professores (SINDEP) pretende entrar com uma acção nos tribunais contra o Ministério da Educação, se não forem resolvidos os pendentes para com a classe docente, nomeadamente as requalificações. Jorge Cardoso falava à Rádio Morabeza após o término da visita efectuada à região Fogo e Brava.

O sindicalista diz que a carreira do pessoal docente está bloqueada desde 2014.

"Ou seja, os professores evoluíram na carreira até 2014, de 2014 a esta parte nem sequer os dirigentes, nem aqueles que estão na direcção, ou seja os gestores, nem os que estão no cargo político, que não carece de concurso. O governo não fez absolutamente nada. O salário está congelado, a evolução na carreira está congelada, portanto absolutamente nada ", avança.

Jorge Cardoso adianta que os professores aguardam as requalificações desde 2016, sendo que até hoje não houve qualquer pronunciamento da tutela sobre o assunto.

Assim, "no mês de Setembro iremos intentar uma acção judicial junto do tribunal do trabalho sobre as requalificações. Os professores estão a aguardar as requalificações desde 2016, há seis anos, e o ministro nem sequer disse uma palavra sobre isso, no encontro que nós tivemos, pedi ao senhor ministro que me indicasse quais são as pendências que serão resolvidas ainda com o orçamento de 2021, ficou de dar-me esta resposta, até o momento nada, significa que o governo não está a fazer, ainda no ano de 2021, para com a classe docente ", explica.

Jorge Cardoso afirma que o SINDEP vai arrancar a 1 de Setembro com a mobilização de todos os dirigentes sindicais, auscultando os professores, para determinar formas de luta que permitam desbloquear a situação.